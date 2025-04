PSG : Il annonce son départ à cause de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça sent la fin pour Milan Skriniar. Cédé au Fenerbahçe de José Mourinho jusqu'à la fin de la saison, le défenseur slovaque n'aurait pas l'intention de revenir au PSG. La faute à Luis Enrique, qui ne compte plus sur lui et compte recruter un nouveau renfort défensif lors du prochain mercato d'été.

Le mercato d’hiver a permis au PSG de se débarrasser de certains indésirables dont Milan Skriniar. Le joueur slovaque ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique, qui a accepté de le prêter au Fenerbahçe jusqu’à la fin de la saison. Un exil qui pourrait durer et prendre une nouvelle forme.

Luis Enrique va provoquer le départ de Skriniar

Lors d’un entretien accordé à Sport24Sk, l’agent Martin Petráš estime que son histoire avec le PSG est terminée, étant donné que Luis Enrique devrait rester en place la saison prochaine. Un scénario d’autant plus probable que Skriniar ne cache pas son envie de poursuivre sa carrière en Turquie. « Il est très à l'aise en Turquie et, surtout, joue régulièrement. C'est un atout majeur pour l'équipe et il n'est donc pas surprenant que Fenerbahçe s'intéresse à ses services à l'avenir. Il semble qu'une telle coopération convienne aux deux parties. Il sera donc probablement au cœur des discussions lors du mercato estival » a-t-il confié.

Débat autour de son prochain club

Ancien de l’Inter, Skriniar pourrait aussi étudier un retour en Italie, mais cette hypothèse est peu probable. « Škriniar s'est fait un nom en Italie et, pour cette raison, il est toujours dans l'esprit des meilleurs clubs de Serie A. Cependant, je pense que son transfert à l'AC Milan ou dans un autre club italien est peu probable. Milan a un salaire colossal et, en Italie, ils ne pourront probablement pas se le permettre avec les impôts et les cotisations. Avec toutes ces dépenses, il faudrait presque le doubler et toucher près de 20 millions d'euros par an. À mon avis, ce n'est pas n'importe qui en Serie A qui paierait cela aujourd'hui » a déclaré Petráš.