Riolo annonce le prochain coup du PSG, c'est réglé à «100%»

Amadou Diawara

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique va défier Aston Villa. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a annoncé la couleur avant ce grand rendez-vous. A en croire le journaliste français, le PSG est assuré de faire tomber le club emmené par Unai Emery.

Si le PSG a eu du mal à se qualifier pour les 16èmes de finale de la Ligue des Champions, il a tout de même réussi à battre Liverpool - classé premier à l'issue de la saison régulière - en huitième. Pour son prochain rendez-vous en C1, le club de la capitale doit se frotter à Aston Villa. Et à en croire Daniel Riolo, les hommes de Luis Enrique ne devraient pas être inquiétés par les Villans d'Unai Emery.

«Tu es 100% favori»

« Tu es 100% favori. Si on reste rationnel, on a du mal à imaginer qu’il puisse se passer autre chose qu’une victoire au match aller et presque la qualification assurée, mais quasiment même victoire sur les deux matchs, parce qu’Aston Villa n’est que 7e de Premier League, et que tu as éliminé le premier en le dominant complètement dans le jeu », a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Je n’arrive pas à voir à quel moment ils vont pouvoir embêter ce PSG»

« Aston Villa, c'est une équipe qui défensivement a pas mal de problèmes, qui a un mal fou à faire des clean sheets cette saison, même si elle a un très bon gardien. Elle a des joueurs revanchards, ok, mais je n’arrive pas à voir à quel moment ils vont pouvoir embêter ce PSG, qui est confiant et peut-être même pas en surconfiance tant mentalement ça travaille bien », a conclu Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir. Reste à savoir si le journaliste de RMC Sport a vu juste.