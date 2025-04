DAZN : TF1 et M6 débarquent sur les droits !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

TF1 et M6 pourraient bientôt diffuser certains matchs de la Coupe du monde des clubs puisque des discussions ont été engagées avec DAZN, qui détient les droits de retransmission. Les échanges concerneraient pour l’heure quelques matchs, incluant notamment le PSG, seul club français à participer à la nouvelle formule de la compétition cet été.

Alors que DAZN a récupéré les droits de la Ligue 1 l’été dernier, on ne sait pas encore pendant combien de temps la plateforme diffusera les matches du PSG, de l’OM, et des autres pensionnaires du Championnat de France. La rupture semble déjà proche avec la LFP, alors que le diffuseur souhaite obtenir une réduction du montant versé pour la diffusion de la Ligue 1. Malgré la tentative de médiation entre les deux parties, la situation ne s’arrange pas.

Discussions engagées avec DAZN

On en oublierait presque que DAZN s’apprête également à retransmettre gratuitement une autre compétition dans les prochaines semaines, la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs réunissant 32 participants, dont le Paris Saint-Germain. Et selon L’Équipe, des discussions seraient engagées pour permettre à une autre chaîne de récupérer des matchs.

Le PSG sur TF1 ou M6 ?

D’après les informations du quotidien sportif, TF1 et M6 sont en effet en discussion avec DAZN pour mettre la main sur plusieurs matches de la compétition se déroulant du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Les échanges porteraient pour l’heure sur quelques rencontres et ne concerneraient pas l’ensemble des matchs de la phase de groupes du PSG, qui affrontera l'Atlético de Madrid (dimanche 15 juin à 21 heures en France), Botafogo (dans la nuit du 19 au 20 juin à 3 heures du matin en France), et les Seattle Sounders (lundi 23 juin à 21 heures en France). DAZN souhaiterait conserver une majeure partie de la compétition, incluant également le Real Madrid, la Juventus, Manchester City ou encore le Bayern Munich.