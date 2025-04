Il quitte le PSG, Daniel Riolo annonce son retour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été le domicile de Zoumana Camara pendant plus d'une décennie. Sans domicile fixe depuis son départ de l'équipe U19 en fin de saison dernière, Camara aurait trouvé chaussure à son pied grâce au limogeage de Jean-Louis Gasset dans la journée de lundi. Les dirigeants de Montpellier n'ont pas perdu de temps puisque Camara serait son successeur avec une signature imminente.

Zoumana Camara a quitté, après 17 années passées au club, le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. Celui qui est surnommé « Papus » a tout connu dans la capitale. L'équipe avant le passage sous pavillon qatari en 2011 avec la bataille pour le maintien en Ligue 1. La consécration nationale sous QSI et les premières grandes soirées européennes jusqu'à sa retraite en 2015.

Après le PSG, Montpellier pour Zoumana Camara ?

Par la suite, Zoumana Camara a intégré les staff de Laurent Blanc, d'Unai Emery, et de Thomas Tuchel succesivement. Pour finir, l'ancien défenseur du PSG a pris les rênes de l'équipe U19 de 2021 à 2024. Et depuis ? Plus rien pour Camara qui devrait néanmoins rapidement rebondir à présent... du côté de Montpellier.

«C'est Zoumana Camara qui va le remplacer. Ce sera signé mardi»

Lundi, Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Montpellier en raison des résultats dramatiques du club héraultais qui reste sur une série de défaites depuis le 26 janvier dernier et une place de lanterne rouge de Ligue 1. Sur l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo a assuré que Zoumana Camara allait reprendre les rênes. « A Montpellier, Gasset est parti. C'est Zoumana Camara qui va le remplacer. Ce sera signé demain (ndlr mardi) ».