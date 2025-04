«Historique», il annonce du lourd au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi après-midi, le PSG s’est imposé (1-0) face à Angers au Parc des Princes, et a été sacré champion de France pour la 13ème fois de son histoire. Si désormais, les attentes parisiennes sont focalisées sur la Ligue des Champions, Bertrand Latour lui, estime que Paris peut réaliser l’exploit de rester invaincu en championnat.

Jusqu’où le PSG pourra-t-il aller ? Depuis le début de l’année 2025, rien ne semble résister aux Parisiens, qui ont été sacrés champions de France samedi à l’issue d’une courte victoire face à Angers (1-0).

Le PSG invincible en Ligue 1 ?

Désormais, l’objectif du PSG est clair et assumé : aller le plus loin possible en Ligue des Champions, et bien évidemment, s’adjuger la Coupe de France en mai prochain face à Reims. Et si le 13ème titre de Ligue 1 a été acquis, Paris peut encore réaliser l’exploit de terminer la saison invaincu, ce qui serait une grande première à l’échelle nationale.

« Cette saison peut devenir mémorable »

Consultant pour Canal +, Bertrand Latour estime que cet objectif pourrait rendre la saison du PSG encore plus spéciale. « Je pense que cette saison peut devenir mémorable car il y a cette quête de finir la saison invaincue. Le PSG qui termine la saison invaincue c’est historique », a-t-il confié dans le Canal Football Club ce dimanche.