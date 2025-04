PSG : Doué l’appelle, il répond pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé à de nombreuses reprises dans le viseur du PSG et interpellé par Désiré Doué il y a quelques jours, Maghnès Akliouche a été questionné sur son avenir avant le choc face à l'OM. Alors que plusieurs formations européennes pourraient tenter de le recruter l'été prochain, le milieu offensif assure qu'il se contre, pour l'instant, exclusivement sur la fin de la saison

Avant le quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa, Désiré Doué avec interpellé deux cadres de l’équipe de France espoirs : Rayan Cherki (OL) et Maghnès Akliouche (AS Monaco).

Le message de Doué

« Ce choix viendra du club s'il souhaite les recruter. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de venir au PSG. J'en suis très très content et je pense qu'aujourd'hui, c'est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs. Donc forcément, c'est un super projet. Pour moi, oui » avait déclaré le joueur du PSG. Et l’un d’entre eux à répondu à Doué ce jeudi

Akliouche lâche une première réponse

Présent en conférence de presse, Akliouche a botté en touche au moment d’évoquer son avenir à l’AS Monaco. « Je n’y pense pas. Je me focalise sur les six prochains matches. C’est peut-être à la fin de la saison que la question se posera » a déclaré le joueur dans des propos rapportés par La Diagonale.