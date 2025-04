Verstappen - Hamilton : Terrible sacrifice de Ferrari ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, l’avenir de Max Verstappen a longuement été commenté par les observateurs alors que le Néerlandais serait prêt à quitter Red Bull selon certain d’entre eux. Et alors que du côté de Ferrari, Lewis Hamilton connaît une saison compliquée, certains Tifosi imaginent déjà une arrivée de « Super Max » au sein de la « Scuderia ».

L’avenir de Max Verstappen fait jaser. Il y a peu, l’ancien pilote Juan Pablo Montoya affirmait que l’avenir du quadruple champion du monde allait s’écrire loin de Red Bull : « Si j’étais Max, je serais inquiet. Il y a six mois, il aurait pu demander n’importe quelle somme pour aller n’importe où, et les gens l’auraient payée. Avec la façon dont Red Bull fonctionne actuellement, il pourrait aller voir Toto et lui dire : "Écoute, je suis prêt à accepter moins que ce qui était prévu (en 2024) pour conduire ta F1". Est-il prêt à faire ça ? C’est en tout cas le début de la fin pour Max Verstappen chez Red Bull. C’est sûr », affirmait le Colombien.

Hamilton prend cher chez Ferrari

Si une arrivée de Max Verstappen chez McLaren, Mercedes, ou encore Aston Martin a pu être évoquée au cours des dernières semaines, quid de Ferrari ? L’écurie italienne connaît un début de saison très compliqué malgré le podium de Charles Leclerc en Arabie Saoudite. Arrivé durant l’intersaison, Lewis Hamilton galère. De quoi remettre en question l’avenir de la légende britannique selon certains. « Il ne comprend pas la voiture. Il semble perdu, à bout de solutions. Il pourrait se dire ‘j’ai 40 ans, je suis riche, pourquoi continuer à souffrir et freiner mon équipe ? », a ainsi confié l’ancien pilote Ralf Schumacher.

Un rêve d’associer Verstappen avec Leclerc

« À un moment, les ventes de merchandising ne compenseront plus l’absence de victoires », estime Marc Surer, relayé par l’Auto Journal. Comme le rapporte le média, la possibilité de remplacer Lewis Hamilton et d’associer Max Verstappen à Charles Leclerc chez Ferrari fait déjà rêver de nombreux Tifosi. Reste désormais à savoir si en cas de départ du Néerlandais, l’écurie italienne se positionnera...