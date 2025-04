F1 - Hamilton : Le gros flop avec Di Caprio !

La rédaction

Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1, a récemment essuyé un coup dur dans ses activités commerciales. Son projet gastronomique, Neat Burger, une chaîne de restaurants végétaliens qu’il a cofondée avec l’acteur Leonardo DiCaprio ainsi que le footballeur Thibaut Courtois a malheureusement fermé ses portes au Royaume-Uni après six années d’existence.

En 2019, Lewis Hamilton, fervent défenseur d'un mode de vie sain et végétalien, s’associe à Leonardo DiCaprio pour créer Neat Burger. L’objectif était de proposer une alternative végétalienne de qualité dans l’univers de la restauration rapide avec des restaurants à Londres, Milan et New York.

«Je pense que nous avons besoin d’une option plus saine, plus savoureuse et plus attractive pour ceux qui souhaitent éviter la viande de temps en temps.» avait déclaré le pilote Ferrari au moment du lancement du restaurant.

Le flop d’Hamilton

Cependant, l’aventure a vite pris une tournure plus difficile. En 2023, malgré l’investissement et la visibilité fournis par Lewis Hamilton et Leonardo Di Caprio, la chaîne de restaurants a enregistré des pertes de 10 M€. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, notamment une baisse de la fréquentation, en particulier à Londres, où les habitudes alimentaires ont changé avec le télétravail et une baisse de la demande pour les livraisons. L'impact de la pandémie a également joué un rôle dans cette chute.

«L’entreprise a pris la décision de fermer ses restaurants»

Face à ces difficultés économiques croissantes, la société a annoncé la fermeture de toutes ses enseignes au Royaume-Uni, ce qui a entraîné la perte d’environ 150 emplois. Ce revers marque un échec pour l'initiative de Lewis Hamilton et DiCaprio, malgré leurs efforts pour promouvoir une alimentation plus durable et accessible.

«Nous n’avons aucun autre commentaire à faire pour le moment, si ce n’est pour confirmer que l’entreprise a pris la difficile décision de fermer ses restaurants au Royaume-Uni,» a déclaré un porte-parole de Neat Burger, comme le rapporte le site Nextgen-Auto.