F1 - Verstappen : Le clash inattendu !

Le week-end dernier, alors qu’il s’élançait depuis la pole position, Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d’Arabie Saoudite, après avoir écopé de cinq secondes de pénalité. Une sanction qui n’a pas plu au Néerlandais et Johnny Herbert a critiqué son attitude sur le podium aux côtés d’Oscar Piastri et Charles Leclerc.

« Le problème, c'est que je ne peux pas partager mon opinion à ce sujet, car je pourrais également être pénalisé. » Max Verstappen n’a pas caché son agacement à l’issue du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Parti en pole position, le quadruple champion du monde en titre a vu Oscar Piastri prendre l’avantage dès le premier virage et a court-circuité la chicane pour conserver sa première place, sans rendre la position à l'Australien. Il a alors écopé d’une pénalité de cinq secondes qui a grandement réduit ses chances de victoires.

« Cela semble peu professionnel et irrespectueux »

« Il est donc préférable de ne pas en parler. Je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. Tout ce que je dirais ou essaierais de dire à ce sujet pourrait m'attirer des ennuis », a ajouté Max Verstappen. Un agacement qui s’est également vu sur le podium. « J'ai vu Max Verstappen boire le champagne sur le podium et ne pas vraiment célébrer avec Oscar ou Charles (Leclerc) – cela semble peu professionnel et irrespectueux, de la part d'un quadruple champion du monde », a critiqué Johnny Herbert, dans des propos relayés par The Independent.

« Il faut parfois savoir faire preuve de dignité dans la défaite »

« Il faut parfois savoir faire preuve de dignité dans la défaite. Je ne sais pas comment les gens peuvent prétendre qu'il s'agit d'une pénalité injuste. Les personnes qui s'y opposent n'ont probablement jamais été dans une voiture de course, et certainement pas dans une F1, donc elles n'ont aucune compréhension », a poursuivi Johnny Herbert. « J'inclurai également Christian Horner dans cette liste. Je sais qu'il est le directeur de l'équipe et qu'il essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour Red Bull, mais parfois, il faut admettre qu'on a tort et rendre la place. La plupart des pilotes savent très bien quand ils doivent rendre la place. »