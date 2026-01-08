Zinedine Zidane : La grande annonce sur son futur salaire !

Actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps toucherait actuellement un salaire annuel brut de 3,8M€ selon les différents échos. Mais voilà que la fin approche pour celui qui dirige les Bleus. DD partira après la Coupe du monde 2026 et c'est Zinedine Zidane qui devrait le remplacer. Quel sera alors son salaire ? Des précisions ont été apportées sur le sujet.
Dernièrement, Zinedine Zidane ne s'en cachait plus : il veut entraîner l'équipe de France. Ça tombe bien, Didier Deschamps va s'en aller après la Coupe du monde 2026 et la place sera donc libre. Aujourd'hui, rien n'est officiel concernant le prochain sélectionneur des Bleus, il n'empêche que tout indique que ce sera bel et bien Zizou. Désormais, on n'attend plus que l'officialisation de la signature de son contrat...
« La FFF ne peut certes pas se permettre de faire des folies »
A propos de ce contrat de Zinedine Zidane avec l'équipe de France, l'une des questions est bien évidemment de savoir quel sera son salaire. Faut-il s'attendre à une folie de la FFF ? Pas sûr. En effet, sur le sujet des émoluments de Zidane, La Tribune Dimanche a écrit : « Son salaire ? La FFF ne peut certes pas se permettre de faire des folies au regard de ses récentes pertes (8,7 millions d'euros), mais elle a déjà un standing élevé avec Deschamps. Et Zidane serait en Arabie Saoudite si c'était sa motivation ».
100M€ pour un an en Arabie Saoudite !
Zinedine Zidane aurait d'ailleurs bel et bien pu toucher un véritable pactole en Arabie Saoudite. En effet, en mai dernier, c'est L'Equipe qui révélait une proposition XXL reçue par l'entraîneur français. Prêt à tout pour faire venir Zidane, le club saoudien d'Al-Hilal aurait été jusqu'à lui proposer un contrat d'un an avec à la clé un salaire de 100M€. Une offre folle déclinée malgré tout par Zizou.