Zinedine Zidane : La grande annonce sur son futur salaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps toucherait actuellement un salaire annuel brut de 3,8M€ selon les différents échos. Mais voilà que la fin approche pour celui qui dirige les Bleus. DD partira après la Coupe du monde 2026 et c'est Zinedine Zidane qui devrait le remplacer. Quel sera alors son salaire ? Des précisions ont été apportées sur le sujet.

Dernièrement, Zinedine Zidane ne s'en cachait plus : il veut entraîner l'équipe de France. Ça tombe bien, Didier Deschamps va s'en aller après la Coupe du monde 2026 et la place sera donc libre. Aujourd'hui, rien n'est officiel concernant le prochain sélectionneur des Bleus, il n'empêche que tout indique que ce sera bel et bien Zizou. Désormais, on n'attend plus que l'officialisation de la signature de son contrat...

« La FFF ne peut certes pas se permettre de faire des folies » A propos de ce contrat de Zinedine Zidane avec l'équipe de France, l'une des questions est bien évidemment de savoir quel sera son salaire. Faut-il s'attendre à une folie de la FFF ? Pas sûr. En effet, sur le sujet des émoluments de Zidane, La Tribune Dimanche a écrit : « Son salaire ? La FFF ne peut certes pas se permettre de faire des folies au regard de ses récentes pertes (8,7 millions d'euros), mais elle a déjà un standing élevé avec Deschamps. Et Zidane serait en Arabie Saoudite si c'était sa motivation ».