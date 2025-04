F1 - Verstappen : McLaren, Mercedes… son transfert fait jaser !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’avenir de Max Verstappen pourrait s’écrire loin de Red Bull. Pour certains observateurs comme Juan Pablo Montoya, le divorce est déjà acté entre le quadruple champion du monde et l’écurie autrichienne. Pour d’autres, le pilote néerlandais dispose de nombreuses options pour son futur, et certaines écuries pourraient parfaitement lui convenir.

Sixième dimanche dernier à Bahreïn, Max Verstappen a perdu du terrain sur ses concurrents pour le titre de champion du monde. Clairement, le Néerlandais semble fatigué du manque de rythme de Red Bull sur ce début de saison. De quoi alimenter les rumeurs d’un possible départ en fin de saison. Ancien pilote, Juan Pablo Montoya estime notamment que le divorce est acté entre les deux parties.

« C’est en tout cas le début de la fin pour Max Verstappen chez Red Bull. C’est sûr »

« Si j’étais Max, je serais inquiet. Il y a six mois, il aurait pu demander n’importe quelle somme pour aller n’importe où, et les gens l’auraient payée. Avec la façon dont Red Bull fonctionne actuellement, il pourrait aller voir Toto et lui dire : "Écoute, je suis prêt à accepter moins que ce qui était prévu (en 2024) pour conduire ta F1". Est-il prêt à faire ça ? C’est en tout cas le début de la fin pour Max Verstappen chez Red Bull. C’est sûr », déclarait le Colombien récemment. Si Mercedes peut donc être une option concrète pour Verstappen, c’est également le cas de McLaren et d’Aston Martin.

« Si la situation dégénère entre Norris et Piastri, un échange pourrait être envisagé »

« McLaren n’est pas une option à exclure. Si la situation dégénère entre Norris et Piastri, un échange pourrait être envisagé. Zak Brown n’est pas du genre à reculer devant un gros coup », a confié Ewan Gale, consultant pour Total Motorsport. « Verstappen est réputé pour son ressenti exceptionnel au volant, et pourtant, il semble perdu face aux performances irrégulières de la RB21. Cela en dit long sur la complexité actuelle du projet. Si l’écurie se lance dans une direction technique risquée, Verstappen pourrait choisir la stabilité ailleurs. Et Aston Martin, avec Newey aux commandes, incarne justement cette stabilité technique », estime de son côté Brandon Sutton, également journaliste pour Total Motorsport.