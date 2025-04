Désiré Doué : C'est le choc au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué crève l'écran cette saison au PSG. Au point d'avoir été sélectionné en équipe de France pour la première fois de sa carrière. Et au sein du vestiaire parisien aussi on est impressionné par le joueur de 19 ans comme le raconte Nuno Mendes.

Mendes impressionné par Doué

« C'est un grand joueur, un joueur avec beaucoup de maturité. C'est un 2005. C'est compliqué pour un jeune joueur d'arriver dans un grand club avec beaucoup de joueurs de qualité et de s'affirmer », assure-t-il dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«C'est un grand joueur, un joueur avec beaucoup de maturité»

« En ce moment, il est un des joueurs les plus importants de l'équipe. C'est un bon travail de la part du coach et de notre part, parce qu'on essaie de mettre à l'aise sur le terrain tous les joueurs qui arrivent. Désiré a beaucoup de temps pour grandir, on essaie de le soutenir », ajoute Nuno Mendes.