OM : Le nouvel indice sur le retour d’une légende !

En 2022, Steve Mandanda quittait l’OM pour poursuivre sa carrière du côté du Stade Rennais. Mais voilà que le retour du champion du monde 2018 était déjà programmé à cette époque. En effet, il dispose d'une clause de reconversion activable une fois sa retraite prise. La question est maintenant de savoir quand Mandanda arrêtera et ça ne serait pas pour tout de suite.

Entre l’OM et Steve Mandanda, l’histoire n’est pas complètement terminée. En effet, malgré un départ du club phocéen en 2022, le retour de l’actuel gardien de Rennes est à prévoir. La raison ? A l’instar de Dimitri Payet, Mandanda dispose d’une clause de reconversion à l’OM. Celle-ci s’activera une fois la retraite sportive annoncée par le champion du monde 2018. Mais encore faut-il que ce dernier s’arrête…

Mandanda va prolonger à Rennes ?

Quid alors de l’avenir de Steve Mandanda ? Aujourd’hui au Stade Rennais, le gardien de 40 ans est en fin de contrat. Mais voilà qu’il pourrait ne pas le rester très longtemps. En effet, sur X, le journaliste Marc Mechenouna a fait savoir que des discussions avaient actuellement lieu entre Mandanda et Rennes pour une prolongation d’un an alors que le portier français ne dirait pas non pour poursuivre l’aventure en Bretagne.

« On verra bien ce que l'avenir me réserve »

Le retour de Steve Mandanda ne serait donc pas pour tout de suite. Alors que son avenir s’écrirait à Rennes, il expliquait en février dernier : « La suite, il y a énormément d'interrogations. Aujourd'hui, je ne peux pas en parler parce que moi-même je ne sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je veux faire. Donc dire quelque chose aujourd'hui, ça serait peut-être dire une connerie. La priorité, c'est de finir cette saison du mieux possible en prenant le maximum de plaisir et puis on verra bien ce qui va se passer. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se projetait loin dans l'avenir et aujourd'hui ça se confirme parce que quand je réfléchis à ce que je vais faire ou ce que je dois faire, je n'ai pas la réponse. J'ai beaucoup de questions mais je n'ai pas de réponse. Donc on verra bien ce que l'avenir me réserve ».