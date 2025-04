Un Ballon d'Or au PSG, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, un Parisien pourrait bien se mêler à la lutte pour le Ballon d'Or, surtout si le PSG va au bout en Ligue des champions. Dans cette optique, Ousmane Dembélé apparaît comme le grand favori, mais pour Ruud Gullit, c'est Désiré Doué qui pourrait rafler la mise de cette bataille à la surprise générale.

Cette année, la course au Ballon d'Or s'annonce très serrée. En effet, depuis la fin de l'ère Ronaldo-Messi, rares sont les candidats naturels à la victoire finale et cela devrait encore être le cas. La Ligue des champions pourrait donc servir de juge de paix, surtout en l'absence de compétition internationale. Par conséquent, si le PSG va au bout en C1, le Ballon d'Or pourrait revenir à un Parisien. Ousmane Dembélé ferait ainsi figure de favori. Mais Ruud Gullit verrait bien Désiré Doué être dans la course.

Doué, grand rival de Dembélé ?

« Hormis Lamine Yamal, qui remportera le Ballon d'Or dans les 10 années à venir ? Oh... C'est une question difficile. J'aime beaucoup Doué, du PSG. Il est jeune lui aussi, ça pourrait être lui », a-t-il expliqué au média NEKO Deportes, considérant donc qu'après une seule saison au PSG, Désiré Doué pourrait remporter le Ballon d'Or. Et plus globalement, Ruud Gullit apprécie de nombreux joueurs du PSG comme il l'expliquait encore récemment au Parisien.

«J'aime beaucoup Doué, du PSG. Il est jeune lui aussi, ça pourrait être lui»

« J’adore Doué, Barcola. Et Vitinha ! Il jouait aux Wolves (Wolverhampton en 2020-2021) et n’était pas assez bon pour eux et maintenant c’est le meilleur joueur du PSG… Parfois vous voyez des choses si fantastiques. C’est beau de voir Dembélé. Il a trouvé une nouvelle position. Il était toujours à droite, il est au centre et marque beaucoup de buts. C’est sympa, Paris est l’équipe que tout le monde veut voir », s'enthousiasmait la légende néerlandaise.