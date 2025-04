F1 - Ferrari : Lewis Hamilton balance sur son calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé chez Ferrari à l’intersaison, Lewis Hamilton rencontre clairement des difficultés d’adaptation au sein de l’écurie italienne. Tout le temps battu en course par son coéquipier Charles Leclerc, le septuple champion du monde reconnaît volontiers que son début de saison est loin d’être idéal à bord de sa monoplace rouge.

Un début de saison loin d’être idéal pour Lewis Hamilton et pour Ferrari. Après avoir réalisé une belle saison 2024, l’écurie italienne a enregistré l’arrivée du septuple champion du monde en lieu et place de Carlos Sainz. Avec l’addition du Britannique, la « Scuderia » espérait pouvoir se battre pour le titre des constructeurs. Mais les premières courses ont tourné au cauchemar, notamment en Chine où les deux pilotes ont été disqualifiés.

Leclerc progresse, Hamilton en difficulté

Si Charles Leclerc monte en puissance, en témoigne son podium dimanche dernier en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton lui, galère. Depuis le début de la saison, « King Lewis » n’arrive pas à se hisser au niveau des meilleurs, et semble connaître une période de rodage compliquée avec sa monoplace. Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Lewis Hamilton s’est de nouveau confié sur les problèmes rencontrés sur les dernières courses.

« En course, rien ne fonctionne »

« C’est clairement la période la plus compliquée que j’aie connue. Moins d’effet de sol, ce serait une bonne nouvelle. Mais à vrai dire, je ne sais rien sur la voiture de l’année prochaine, donc je n’y pense même pas. Je suis simplement plus lent dans les virages. En qualifications, je parviens à sortir une bonne performance, mais en course, rien ne fonctionne. J’ai beau tout essayer, la voiture refuse de coopérer. Je ne m’attends pas à un miracle. On a modifié certains paramètres, mais je dois encore voir si la voiture réagit mieux à ces ajustements. De son côté, George [Russell] et son équipe semblent avoir trouvé une voie plus efficace », a confié le Britannique.