Un gros joueur du PSG a bouclé son transfert en Allemagne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Willian Pacho s’est imposé comme l’une des bonnes trouvailles inattendues du dernier mercato estival au PSG. Et pourtant, la carrière du défenseur central équatorien aurait pu être bien différente, lui qui avait bouclé son transfert au Borussia Mönchengladbach en 2021 avant que tout ne soit annulé à la dernière minute.

Et si le PSG n’avait jamais recruté Willian Pacho (23 ans), son robuste défenseur central équatorien ? Recruté pour 50M€ l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, Pacho a d’ailleurs été le joueur le plus aligné cette saison par Luis Enrique. Et pourtant, sa trajectoire aurait pu être bien différente, puisque le numéro 51 du PSG devait signer au Borussia Mönchengladbach en 2021, alors qu’il évoluait encore en Équateur à cette époque.

« Tout était bouclé pour le transfert, mais… »

Santiago Morales Escobar, le manager de l’Equateur, raconte ce transfert avorté pour Willian Pacho dans les colonne du Parisien : « Tout était bouclé pour le transfert mais le club allemand a fait machine arrière sans explication. Dans la foulée, Willian s’est blessé à l’épaule et a dû se faire opérer. Un coup dur. Mais il est revenu encore plus fort. Comme toujours », explique-t-il.

« Il va encore progresser »

Finalement, Pacho a effectué une pige de quelques mois en Belgique (au Royal Antwerp) avant de rallier l’Eintracht Francfort en 2023, et donc le PSG seulement un an plus tard. Une ascension fulgurante, commentée dans Le Parisien par Miguel Angel Ramirez, ancien coach de Pacho dans le club de l’Independiente del Valle : « Il s’est préparé pendant des années pour en arriver là. Et vous allez voir, il va encore progresser », annonce l’ancien mentor de Pacho.