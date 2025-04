Transfert à 70M€ au PSG : Il annonce du très lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG n'avait pas hésité à débourser 70M€ lors du dernier mercato hivernal pour attirer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, certains observateurs restent encore sur leur faim avec l'attaquant géorgien. Mais Zambo Anguissa, son ancien coéquipier et ami, promet du très lourd pour les années à venir au PSG avec Kvaratskhelia.

À quand le grand Khvicha Kvaratskhelia au PSG ? L'attaquant géorgien de 24 ans, attiré en provenance de Naples lors du dernier mercato de janvier pour 70M€, a alterné le bon et le moins bon depuis sa signature dans la capitale (4 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues). Certains observateurs comment même à douter de l'apport concret de cette nouvelle recrue dans un secteur offensif au PSG où Désiré Doué est en train d'exploser, mais Kvaratskhelia peut compter sur un soutien de taille. Celui de son ami et ancien partenaire à Naples, Frank Anguissa.

Anguissa confiant pour Kvaratskhelia

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, l'ancien milieu de terrain de l'OM évoque l'adaptation en demi-teinte de Khvicha Kvaratskhelia au PSG : « Ce n'est pas encore celui que j'ai connu à Naples, et c'est normal. Nouveau pays, nouvel environnement, il doit construire des repères avec ses coéquipiers. Il arrive dans une équipe où (Ousmane) Dembélé et (Désiré) Doué sont en feu et où les attaquants veulent faire des stats », indique l'international camerounais, qui annonce malgré tout du lourd pour l'avenir de l'attaquant géorgien au Parc des Princes.

« Il va en surprendre plus d'un... »

« Khvitcha, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, de ressentir de la confiance de ses coéquipiers. Là, il ne se lâche pas encore totalement. Quand il le fera, il va en surprendre plus d'un... », poursuit Anguissa sur l'attaquant géorgien du PSG. Le message est passé pour les plus sceptiques, qui pourraient donc être surpris par la montée en puissance de Kvaratskhelia dans les prochains mois.