OM - Adil Rami : La signature évidente !

Depuis quelques semaines, la Kings League a posé ses valises en France. La compétition lancée par Gérard Piqué oppose 8 équipes dans l’Hexagone, chacune étant présidée par de grands influenceurs. Mais on peut également y retrouver des joueurs encore en activité comme Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni, mais aussi à la retraite avec Adil Rami. A la tête du Wolf Pack FC, le champion du monde 2018 s’est d’ailleurs associé à l’OM. Une signature qui était visiblement évidente pour le club phocéen.

AmineMaTué, Kameto, Squeezie, Domingo… Parmi les différents d’une équipe de Kings League en France, on retrouve également Adil Rami. Aujourd’hui à la retraite après une longue carrière de joueur de football, le champion du monde 2018 s’est donc lancé dans une nouvelle aventure, lui qui multiplie les défis actuellement. Et à la Kings League, Rami, président du Wolf Pack FC, est très bien accompagné puisque l’OM a décidé de collaborer avec son ancien joueur.

« Une collaboration inédite »

Le 24 mars dernier, l’OM avait d’ailleurs publié un communiqué pour officialiser son association avec le Wolf Pack FC d’Adil Rami à la Kings League. Dans celui-ci, on pouvait alors lire : « Une collaboration inédite entre l’Olympique de Marseille et le Wolf Pack FC dans le cadre de la Kings League France. L’Olympique de Marseille devient le premier club français à collaborer avec une équipe de la Kings League France. Il s’agit du Wolf Pack FC, équipe fondée et présidée par l’ancien Olympien Adil Rami ».

L’OM précisait ensuite à propos de la nature de cette collaboration : « Cette collaboration inédite se traduira, au fil des semaines à venir, par plusieurs initiatives : les joueurs du Wolf Pack FC bénéficieront notamment d’un media day au Centre Robert Louis-Dreyfus afin de créer des contenus digitaux qui seront postés sur les plateformes du club, ainsi que d’une mise à disposition des infrastructures et d’équipements de l’Olympique de Marseille. Ils seront également invités à l’Orange Vélodrome pour encourager l’OM à l’occasion d’un match de Ligue 1 McDonald’s, d’ici la fin de la saison ».

« Le rapprochement avec Adil Rami s’est fait naturellement »

Pour Ecofoot, une source à l’OM est revenu sur la genèse de cet accord entre le club phocéen et Adil Rami pour la Kings League. Visiblement, la signature de ce partenariat était évidente comme ça a été expliqué : « La Kings League est en pleine expansion, attire un public jeune, correspond à un tournant digital que le monde du football est en train de prendre. Le rapprochement avec Adil Rami, supporter de l’OM, s’est fait naturellement, notamment au vu de son passé commun avec le président Pablo Longoria à Valence ».