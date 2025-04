OM : L’histoire d’amour silencieuse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans cette dernière ligne droite du championnat de France, l’OM se déplacera au Havre lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Une rencontre qui sera forcément particulière pour André Ayew. Aujourd’hui en Normandie, le Ghanéen a écrit une grande page de sa carrière sous le maillot olympien. Ayew y a passé de très belles années, entretenant notamment une très belle histoire d’amour avec les fans de l’OM.

Formé à l’OM, André Ayew s’est révélé sous le maillot olympien. Ayant passé de longues années au sein du club phocéen, le fils d’Abedi Pelé a réussi à construire une histoire d’amour particulière avec les fans de l’OM. Une relation à propos de laquelle le Ghanéen s’est confié lors d’un entretien accordé à So Foot.

« Je n’ai pas besoin de dire aux supporters marseillais que je les aime »

Entre André Ayew et les fans de l’OM, c’est l’amour. Mais un amour particulier visiblement puisque personne n’a besoin de le dire. Le joueur du Havre a ainsi expliqué à ce propos : « C’est des fois dur à expliquer, cette relation avec l’OM. J’ai déjà tenté de mettre des mots dessus dans différentes interviews ou podcasts sur ce que j’ai connu et vécu à Marseille, le lien que j’ai eu avec le peuple marseillais, la ville… Mais c’est difficile. En fait, je n’ai pas besoin de dire aux supporters marseillais que je les aime et eux n’ont pas besoin de me le dire en retour. On le sait mutuellement ».

« Ça m’a donné des frissons »

« Ils savent que j’ai tout donné, que je fais partie d’eux. Ce jour-là, ce qu’ils m’ont montré, ça m’a ému. On peut compter sur les doigts d’une main des joueurs qui ont vécu ça dans le monde du foot. Ça m’a donné des frissons de vivre ça dans mon stade. Ces supporters savent très bien que je serai à jamais marseillais, pour toujours. Quand je suis sur le terrain, je représente toujours indirectement l’Olympique de Marseille. Quand on parle d’André Ayew, oui on parle du Ghana, mais sinon c’est Marseille. Je reçois encore aujourd’hui des messages de supporters marseillais quand Arles gagne, quand l’OM gagne, quand nous on gagne ici… Personne ne pourra jamais enlever ça », a ajouté André Ayew.