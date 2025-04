«Tu me fatigues !», le président de l’OM n’en peut plus !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur de l’OM, André Ayew entretenait une relation particulière avec Pape Diouf. Celui qui a été président du club phocéen était quasiment un membre de la famille. Quand il était jeune, le désormais joueur du Havre n’hésitait d’ailleurs pas à pousser à bout celui qu’il considère comme son tonton et Pape Diouf en avait régulièrement marre.

Au-delà d’avoir été président de l’OM, Pape Diouf était quasiment un membre de la famille d’André Ayew. « C’est une figure très importante dans notre vie. Quand Pape Diouf était l’agent de mon père, on était gamins et on a grandi avec lui. Quand on est arrivés à Marseille, c’était notre tuteur. C’est un tonton pour nous, Pape Diouf », a raconté le joueur du Havre à propos de celui qui était donc l’agent de son père, Abedi Pelé.

« Oh, toi tu me fatigues ! »

Pour So Foot, André Ayew a d’ailleurs dévoilé quelques anecdotes à propos de ce lien particulier avec Pape Diouf. Ayant poussé à bout le président de l’OM, le Ghanéen a ainsi fait savoir : « À l’époque quand j’avais un contrat aspirant. Lorsqu’il était à son bureau, à la Commanderie, c’était rare. Pape était toujours en réunion, toujours à droite à gauche, occupé… Mais quand on finissait l’entraînement quand j’avais 14-15 ans, j’allais demander à sa secrétaire : « Tonton, il est là ? » Si c’était le cas, je passais la porte et je lui disais : « Tonton, je vais au bled là il me faut des maillots, il me faut ci, il me faut ça… » Il me répondait : « Oh, toi tu me fatigues ! » ».

« Je lui ai fait le coup plusieurs fois »

« J’insistais, et il appelait alors en disant : « Bon préparez lui des affaires. » Je lui ai fait le coup plusieurs fois, à tel point que lorsqu’il me croisait près de son bureau, il me disait : « Bon, tu veux quoi toi encore ? » (Rires) », a poursuivi André Ayew sur cette histoire avec Pape Diouf.