Officiel : L’OM annonce deux retours «de légende» !

Le 2 mai prochain au Stade Vélodrome, l’OM organisera un « Match des légendes » pour célébrer les 125 ans du club, créé en 1899, auquel participeront notamment Didier Drogba et Franck Ribéry. L’Olympique de Marseille a annoncé ce vendredi la présence de deux de ses anciens entraîneurs, Eric Gerets et Gérard Gili.

Gerets et Gili sur le banc pour les 125 ans de l’OM

« 2 coachs de légende. Eric Gerets et Gérard Gili reprennent du service et seront sur le banc lors des célébrations des 125 ans le 2 mai à l’Orange Vélodrome », a indiqué l’OM. Bien qu'il n’ait remporté aucun trophée, Eric Gerets avait laissé un très bon souvenir aux supporters marseillais lors de son passage entre 2007 et 2009.

Ribéry et Drogba seront de la partie

Gérard Gili quant à lui avait été sacré champion de France en 1989 et en 1990 en tant qu’entraîneur de l’OM, avec également une Coupe de France remportée. Un match qui verra du beau monde sur la pelouse du Stade Vélodrome, avec notamment la participation de Franck Ribéry et Didier Drogba.