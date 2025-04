PSG - Luis Enrique : La grande promesse lâchée en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG il y a un peu moins de deux ans, Luis Enrique commence à maitriser le français et l'utilise lors de certains interview, mais pas encore en conférence de presse. Malgré tout le technicien espagnol promet que bientôt, il prendra la parole en français devant les médias.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique s'était présenté en conférence de presse avec un petit texte écrit en français, promettant qu'il allait travailler afin de maitriser la langue de Molière. Promesse tenue puisqu'il fait quelques interviews en français, mais pas encore les conférences de presse. Mais ce n'est qu'une question de temps.

Luis Enrique progresse très vite en français

« Je pense sincèrement que peu importe quelle est la langue du vestiaire, le vestiaire est un exemple de ce qu'est le monde. Dans le monde, on parle de très nombreuses langues. Je crois que ce qui est important, c'est que les joueurs français apprennent aussi d'autres langues et qu'ils entendent du portugais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, du russe, de l'anglais. Plus ils parlent de langue, mieux c'est. Parce que c'est une démonstration du fait que dans le monde, c'est important d'avoir plusieurs langues. Je crois qu'ici on est très chanceux. C'est évident que c'est un club français et en terme de motivation, pour moi je vais lentement, mais sûrement. Le fait d'apprendre la langue du pays dans lequel je vis et je travaille est quelque chose de vital pour moi. C'est ma motivation depuis le début. Je le parlerai de manière générale (il fait allusion aux conférences de presse) quand je le dominerai encore un peu plus », promet-il en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

Bientôt une conférence de presse en français ?

« Mais j'adore ça et c'est une motivation. J'ai un grand ami italien qui, lorsque j'étais à Rome, me disait que quand on apprend une langue, on a une nouvelle vie parce qu'on commence à comprendre d'une nouvelle manière le pays, la culture et les personnes. Et c'est vrai, on accède à davantage de choses et c'est quelque chose d'important que j'ai appris il y a longtemps et que je conseille à mes joueurs. Que ce soit les Français qui sont dans leur propre pays ou ceux qui arriveront. Je leur conseille de travailler cet aspect multilingue parce que c'est quelque chose qui donne des résultats très positifs et très beaux », ajoute Luis Enrique.