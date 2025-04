Cyclisme - Paris-Roubaix : Pogacar-Van der Poel, vers une attaque surprise de Van Aert ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il va débarquer au départ de Paris-Roubaix avec une confiance revenue à point nommé, Wout Van Aert sait qu’il arrive en grande forme. Seul ombre au tableau, le double forfait de Tiejs Benoot et Matteo Jorgenson pourrait le conduire à revoir sa stratégie.

Wout Van Aert a nettement repris espoir depuis son excellent Tour des Flandres dimanche dernier, qu’il a achevé à la 4ème place dans le même temps que Mathieu Van der Poel et au cours duquel il s’est montré au niveau du duo Pogacar-Van der Poel, comme le démontre le fait qu’il soit parvenu à suivre le Slovène dans la deuxième montée du Vieux Quaremont alors que ce dernier était en train de battre le temps record Strava de l’ascension.

« Je garde un bon sentiment de la semaine passée »

Interrogé sur le site de la formation Visma-Lease A Bike à trois jours de Paris-Roubaix, le champion belge ne cache pas que la semaine passée lui a fait le plus grand bien, comme rapporté par le Het Nieuwsblad : « Je garde un bon sentiment de la semaine dernière. Je me sentais fort sur À Travers la Flandre et au Tour des Flandres, et l'équipe a également réalisé une très bonne course à deux reprises. Cela donne confiance. Malheureusement, il y avait toujours quelques coureurs un peu plus forts ». Entre ses sensations lui indiquant qu’il montait clairement en puissance et la réalité factuelle qu’il a été en mesure de lutter avec le duo Pogacar-Van der Poel lors du Tour des Flandres, Van Aert se sent totalement prêt avant Paris-Roubaix, sur un parcours qui lui convient beaucoup mieux.

« Nous devons établir une bonne stratégie » pour surprendre

Quand bien même les forfaits de Tiejs Benoot et Matteo Jorgenson, malades, sont un coup dur, ils ne parviennent pas à entamer le nouveau moral de Van Aert à l’approche de Paris-Roubaix. Ils incitent en revanche le leader de la Team Visma-Lease A Bike à revoir ses plans, logiquement modifiés par un tel double forfaits. Van Aert a conscience que sa marge de manœuvre est plus réduite, et qu’il faudra bâtir un plan pour la course en cohérence avec ces deux absences. Le Belge a ainsi affirmé sur le site de l’équipe hollandaise, comme relayé par le Het Nieuwsblad : « Nous devrons affronter les mêmes coureurs que sur Paris-Roubaix. Il sera donc important d’établir une bonne stratégie pour surprendre les grands favoris ». Est-ce à dire que Van Aert pourrait se porter à l’attaque à un moment inattendu ? Ce n’est pas impossible.