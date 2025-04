Cyclisme : La phrase choc du directeur sportif de Wout Van Aert

Alexandre Higounet

Au soir du Tour des Flandres, qui a vu Wout Van Aert se montrer haut niveau du duo Pogacar-Van der Poel, Grischa Niermann, le directeur sportif principal du Team Visma-Lease A Bike, a lancé une phrase choc qui en dit long sur le soulagement au sein de l’équipe hollandaise et sur les nouvelles ambitions du leader avant Paris-Roubaix.

A quelques jours de Paris-Roubaix, l’optimisme est revenu au sein de la Visma-Lease A Bike. La performance de Wout Van Aert à l’occasion du Tour des Flandres, qu’il a achevé à la 4ème place dans le même temps que Mathieu Van der Poel, a rassuré tout le monde. Non seulement le champion belge a été à la bagarre avec Tadej Pogacar, qu’il a pu suivre lors de la deuxième ascension du Vieux Quaremont alors que le Slovène était en train de battre le temps record de la montée, et Mathieu Van der Poel, mais il apparaît encore en train de monter en puissance, ce qui laisse espérer qu’il franchisse encore un palier sur Paris-Roubaix.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

« Wout était le deuxième plus fort de la course dans le final du Tour des Flandres »

Après le Tour des Flandres, le directeur sportif de la Visma-Lease A Bike, Grischa Niermann ne s’y est pas trompé, lançant une phrase choc rapportée par le média flamand Het Nieuwsblad : « Il semblait bien que Wout était le deuxième plus fort de la course vers la fin ». Et même s’il modère un peu par la suite, on comprend que le boss sportif de l’équipe hollandaise a été convaincu par ce qu’il a vu de son champion : « Maintenant, je pense que le résultat dit la vérité. Wout a réussi à répondre encore et encore aux attaques de Mathieu et de Tadej. C'est un bon signe. Cela montre que, en tant qu'équipe, nous sommes dans une bonne position. Nous avons fait une très bonne course. C'est dommage que Wout ne soit pas monté sur le podium, mais nous pouvons être fiers de notre course. Nous étions présents à l'avant, avec Tiesj qui a anticipé tôt et Wout et Matteo qui ont tous les deux roulé à un haut niveau. Ils étaient tous les trois très forts. Nous sommes confiants pour la suite des événements ».

« Il lui sera très difficile de gagner un jour le Tour des Flandres, mais Paris-Roubaix lui convient mieux »

Dans la même logique, Mathieu Heijboer, le responsable de la performance de la Visma-Lease A Bike, exprimait lui aussi sa confiance pour dimanche prochain, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Paris-Roubaix est la classique qui convient le mieux à Wout. Il lui sera très difficile de gagner un jour le Tour des Flandres, même s'il a été très bon ce dimanche. Mais la semaine prochaine lui conviendra mieux. Il a semblé qu'il était de mieux en mieux dans le final du Tour des Flandres. C'est ce sur quoi nous avons travaillé ces derniers mois. C'est bien de voir que c'est visible maintenant. J'espère que cela se vérifiera la semaine prochaine. Encore une fois, Paris-Roubaix lui convient très bien. Son niveau de forme va probablement s'améliorer aussi. Cela nous rend confiants pour la semaine prochaine ».