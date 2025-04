Cyclisme : Et si c’était lui le vrai favori de Paris-Roubaix ?

Alexandre Higounet

Alors que le duo Pogacar-Van der Poel truste l’attention des médias et la faveur des pronostics avant Paris-Roubaix dimanche, un troisième larron fourbit sa revanche dans l’ombre : Wout Van Aert. Et il pourrait la laisser éclater au grand jour sur les pavés de l’Enfer du nord. Les conditions apparaissent réunies pour cela...

A quelques jours de Paris-Roubaix, l’essentiel de l’attention des médias et du public est tourné en direction du duo Pogacar-Van der Poel, qui exerce une domination quasiment sans partage sur les classiques depuis trois ans, le Slovène venant de terrasser le Hollandais au Tour des Flandres après que ce dernier ait levé les bras sur Milan San Remo, privant le leader du Team UAE de son rêve de remporter la Primavera.

Van Aert revient très fort depuis quelques jours...

Pourtant, au second rang, une ombre grandissante se rapproche, au point que les deux leaders ont pu sentir son souffle durant le Ronde : revenu du ventre mou du peloton dans lequel il semblait disparaître depuis un an, Wout Van Aert s’est retrouvé à la bagarre avec le duo, ne cédant que quelques mètres avant Van der Poel dans la dernière ascension du Vieux Quaremont, pour terminer quatrième à l’arrivée, dans le même temps que le champion hollandais.

Le Tour des Flandres lui a apporté la confiance qui lui manquait

Aujourd’hui, tout concorde à dire que Van Aert est en pleine montée en puissance, ressentant les bienfaits de son stage XXL effectué en altitude durant trois semaines, comme le confirme l’ancien coureur Sep Vanmarcke sur le site du Het Nieuwsblad : « Depuis que Van Aert a couru sa première course, il n'a cessé de progresser. Je suis convaincu qu’il fera un nouveau pas en avant la semaine prochaine ». Quand on voit que sur la deuxième ascension du Vieux Quaremont dimanche, Van Aert a suivi Tadej Pogacar alors que ce dernier battait le temps record de la montée, on mesure l’amplitude de sa montée en régime. A tel point qu’il apparaît possible que le Belge retrouve son top niveau dimanche sur les pavés de Paris-Roubaix, où il n’y aura cette fois aucun mont, ce qui renforce de facto ses chances lui qui grimpe moins bien que Van der Poel et Pogacar. Sep Vanmarcke explique : « Pogacar est un phénomène et en montée il devance tout le monde, mais sur le plat, les hommes légèrement plus lourds peuvent mettre plus de puissance, donc la puissance par kilo n'a soudainement plus d'importance ». Remis en confiance par sa performance convaincante au Tour des Flandres, Wout Van Aert apparaît bien placé pour créer la surprise dimanche à Roubaix, d’autant qu’à ses côtés, son équipe entière monte elle aussi en puissance. Réponse ce dimanche.