Cyclisme : Le scénario qui fait peur à Pogacar...

Alexandre Higounet

Après sa démonstration au Tour des Flandres, Tadej Pogacar apparaît comme le favori de Paris-Roubaix pour sa première participation. Pourtant, à l’analyse, il est loin d’être certain que le champion slovène l’emporte car un scénario catastrophe pour lui a de grandes chances de se produire sur les pavés du Nord... Explication.

Au vue de la démonstration de Tadej Pogacar dimanche au Tour des Flandres, l’hypothèse qu’il décroche Paris-Roubaix dès sa première participation a forcément gagné du poids ces dernières heures, surtout au vue de la façon dont il a épuisé et décroché ses adversaires sur le Ronde, qu’il a achevé avec plus d’une minute d’avance sur le deuxième.

Van der Poel revenait de maladie au Tour des Flandres...

Pour autant, lorsque l’on décrypte en détail la situation actuelle, Mathieu Van der Poel reste au final le véritable favori de l’Enfer du Nord dimanche prochain. Il existe deux raisons principales à cela. La première, c’est que le champion hollandais n’était pas à 100% de ses capacités au Tour des Flandres, se relevant à peine d’une maladie l’ayant affaibli trois jours durant, comme il l’a confirmé après la course dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Dans le deuxième passage au Vieux Quaremont, j’étais bien placé au début, mais j’ai perdu quelques positions. J’ai dû réagir un peu plus loin. À ce moment-là, je me sentais encore bien, mais ensuite, j’ai compris que je n’avais plus grand-chose dans le réservoir. Dans le dernier passage au Quaremont, quand Pogacar a attaqué, j’avais déjà été à la limite plusieurs fois. Je n’avais pas les jambes pour me battre pour la victoire. Ce n’est pas une surprise. Il y a deux ans, c’était déjà la même histoire. Je savais qu’il fallait être à 110 % pour le suivre, et aujourd’hui, je ne les avais pas, ces 110 %. J’ai été très malade pendant trois jours après l'E3 Saxo Classic. Donc je peux être satisfait de la course que j’ai faite, je me suis bien battu, mais j’ai senti assez tôt que j’étais à la limite ».

Le scénario cauchemar de Pogacar pourrait se reproduire à Roubaix

D’autre part, sur Paris-Roubaix, Tadej Pogacar n’aura pas les monts pour faire la différence, et face à un Mathieu Van der Poel de nouveau à son top, un scénario à la Milan San Remo, avec un Pogacar incapable de sortir le Hollandais de sa roue, et finalement vaincu au sprint, apparaît en l’état le plus probable. Van der Poel a lui aussi bien conscience que la course sera totalement différente dimanche prochain : « Paris-Roubaix ? C’est une course différente. Il faut aussi un peu de chance. On verra ce qu’on peut faire ».