«Le PSG a peur» : L’annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En validant sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions face à Aston Villa dans la douleur, le PSG n'est pas passé loin d'une catastrophe. Les hommes de Luis Enrique ont vécu une période difficile lors du match retour, un passage à vide qu'il ne faudra pas revivre pour se défaire d'Arsenal. Pour Bertrand Latour, il y a moins de risques.

En grande forme depuis des mois, le PSG affiche un niveau de jeu qui lui permet peut-être d'aller au bout dans cette campagne européenne. Le club de la capitale se prépare au mieux pour les demi-finales face à Arsenal et les erreurs vues contre Aston Villa ne passeront sûrement pas. Il faut dire que les Gunners représentent un danger un peu plus important sur le papier.

Le PSG a commis une erreur

En se pensant déjà qualifiés pour le tour suivant, les hommes de Luis Enrique ont peut-être ralenti la cadence trop tôt, permettant à Aston Villa de croire encore à l'exploit. Les choses seront différentes face à un adversaire dont le PSG se méfie plus. « La première mi-temps était accomplie et les joueurs étaient concentrés. Ensuite ils ont été moins impliqués et ils ont perdu le fil. Le PSG a peur d'Arsenal. Face à Aston Villa, il y avait l'assurance d'être meilleurs avant le match aller et il y en avait encore plus après le match aller et à la mi-temps du match retour » estime Bertrand Latour dans le Canal Football Club.

Le PSG a une revanche à prendre

Au début de cette campagne européenne, le PSG avait déjà affronté Arsenal lors de la phase régulière. Les Parisiens s'étaient inclinés 2 buts à 0 et ils voudront forcément avoir leur revanche. Dans l'histoire, le club n'a jamais réussi à battre les Anglais puisque lors de la saison 2016-2017, les deux formations étaient restées sur deux matches nuls lors de la phase de groupes de Ligue des champions. En 2018, lors d'un ancien tournoi de pré-saison en été, Arsenal avait gagné 5-1.