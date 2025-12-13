«Je ne voulais pas partir» : Il signe à l’OM à contrecœur !

À l'été 2023, après une vingtaine de matchs seulement en Ligue 1, Bamo Meïté quittait le FC Lorient pour prendre la direction de l’OM. Mais le défenseur âgé de 24 ans, de retour en prêt avec option d’achat l’été dernier, ne voulait pas quitter les Merlus, avec qui il venait à peine de prolonger son contrat.
« Je ne voulais pas partir de Lorient »
« Je ne voulais pas partir de Lorient. Les gens autour de moi le savaient, au club aussi. Je sortais d’une demi-saison (20 matchs) où j’avais kiffé jouer avec Monta (Talbi). Je prenais de l’expérience, je faisais des erreurs que je corrigeais en semaine. Mon agent me disait que des clubs appelaient. On peut me prendre pour un fou, mais dans ma tête, je me disais qu’il y aurait des meilleurs clubs dans un an. Je devais réussir une saison de confirmation. Si tu arrives à le faire, tu deviens un joueur confirmé de Ligue 1 », a expliqué Bamo Meïté.
« Si mon idée est de partir, je peux me dire que je ne prolonge pas »
« D’autant que je prolonge (jusqu’en 2026). Si mon idée est de partir, je peux me dire que je ne prolonge pas, surtout avec la blessure de Julien (Laporte) », a ajouté Bamo Meïté. « Pourquoi prolonger ? Si, à la fin de saison, tu finis avec 15, 16 matchs, et que tu es sur ton premier contrat pro, tu as peut-être dix propositions. Mais je voulais prolonger parce que j’avais besoin de continuer à travailler avec Régis (Le Bris, devenu entraîneur de l’équipe première). Pour moi, c’était le bon choix. Et quand tu prolonges, tu te mets un petit cadenas parce que pour te transférer après, c’est compliqué. »