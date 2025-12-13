«Je ne voulais pas partir» : Il signe à l’OM à contrecœur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé au Télégramme, Bamo Meïté est revenu sur son départ de Lorient en 2023, où il a fait son retour l’été dernier en prêt avec option d’achat. Un club qu’il a quitté pour s’engager avec l’OM, mais la volonté du défenseur âgé de 24 ans n’était pas de partir à ce moment-là.

« Je ne voulais pas partir de Lorient » « Je ne voulais pas partir de Lorient. Les gens autour de moi le savaient, au club aussi. Je sortais d’une demi-saison (20 matchs) où j’avais kiffé jouer avec Monta (Talbi). Je prenais de l’expérience, je faisais des erreurs que je corrigeais en semaine. Mon agent me disait que des clubs appelaient. On peut me prendre pour un fou, mais dans ma tête, je me disais qu’il y aurait des meilleurs clubs dans un an. Je devais réussir une saison de confirmation. Si tu arrives à le faire, tu deviens un joueur confirmé de Ligue 1 », a expliqué Bamo Meïté.