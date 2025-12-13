Transfert à l’OM : La grosse surprise qu’il n’a pas vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la fin du mercato estival 2023, Bamo Meïté rejoignait l’OM en provenance du FC Lorient, où il a fait son retour l’été dernier en prêt avec option d’achat. Un club qu’il ne voulait pas quitter, mais qui lui a fait comprendre qu’il valait peut-être mieux pour lui qu’il parte. Alors qu’il était en discussion avec l’Eintracht Francfort, le défenseur âgé de 24 ans ne s’attendait pas à être contacté par Marseille.

« Je ne voulais pas partir de Lorient. » Comme il l’a expliqué dans un entretien accordé au Telegramme, la volonté de Bamo Meïté n’était pas de quitter le FC Lorient à l’été 2023. Transféré à l’OM, le défenseur âgé de 24 ans venait à peine de prolonger son contrat, mais l’arrivée de Formose Mendy, recruté contre 8M€, a commencé à lui faire comprendre qu’il devait peut-être partir.

« Cette discussion a contribué à mon départ » « Je n’ai pas trop compris mais je n’ai pas calculé. Et quand je discute avec Régis (Le Bris), il me fait comprendre que je n’allais pas jouer les premiers rôles. Il me dit que la saison va être longue, qu’il y aura la Coupe d’Afrique (Formose Mendy est international sénégalais), la Coupe de France… Mais tu ne dis pas ça à un titulaire. En aucun cas, on m’a dit que le meilleur jouerait. C’était clair. Cette discussion a contribué à mon départ », a confié Bamo Meïté. Ce dernier n'a pas démarré les matchs de préparation, mais a été titularisé contre le PSG (0-0) et l’OGC Nice (1-1), face à qui Régis Le Bris l'a fait sortir à la 57e minute.