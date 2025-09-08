Calvaire à l’OM : Le transfert qui l’a soulagé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, les mouvements ont été nombreux à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Parmi ceux qui ont fait leurs valises, on retrouve Bamo Meïté. Pas dans les plans de Roberto De Zerbi, le défenseur est retourné du côté de Lorient, club qu’il avait quitté en 2023 pour signer à Marseille. Un retour qui enthousiasme Meïté, alors que c’était devenu compliqué pour lui à l’OM.

Indésirable à l’OM, Bamo Meïté était prié de se trouver un nouveau club cet été. Ça a été chose faite à l’occasion du mercato. En effet, celui qui avait été prêté à Montpellier la saison dernière a cette fois rejoint Lorient dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. C’est donc un retour chez les Merlus pour Bamo Meïté, qui avait quitté la Bretagne pour rejoindre Marseille à l’été 2023.

« Ça ne se passait pas forcément bien pour moi à l’OM » Interrogé par Ouest France, Bamo Meïté s’est confié sur ce retour à Lorient qui lui permet de sortir de son calvaire à l’OM. Il a ainsi expliqué : « Je suis content d’être là. Je ne sais pas si c’est un retour attendu, mais ça ne se passait pas forcément bien pour moi à l’OM. Il fallait que je reprenne du temps de jeu, que je reprenne du rythme. J’avais ma cheville qui m’embêtait un petit peu la saison dernière. Là, je suis en pleine forme et je pense que c’était une bonne chose de revenir ici, où je me sens bien ».