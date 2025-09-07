Transfert au Paris FC : L’incroyable rêve d’un international français !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé à l’AS Cannes, Gaël Clichy avait quitté la France en 2003 pour rejoindre Arsenal. Mais voilà qu’on aurait pu revoir l’ancien international dans l’Hexagone. En effet, 20 ans après son départ, celui qui était arrière gauche aurait pu s’engager… au Paris FC. Un transfert grâce auquel Clichy voulait réaliser un rêve : participer aux Jeux Olympiques 2024.

C’est en 2023, après 3 saisons au Servette FC, que Gaël Clichy avait décidé de raccrocher les crampons. Mais voilà qu’initialement, l’ancien international français avait en tête une saison supplémentaire. En effet, Clichy rêvait de disputer les Jeux Olympiques 2024 avec la France et c’est pour cela qu’il était en passe de s’engager avec le Paris FC.

« C'était mon rêve ! » Gaël Clichy au Paris FC, c’était vraiment à deux doigts de se faire. Une signature qui a finalement capoté au dernière moment suite à un appel de Thierry Henry, qui a proposé à son ancien coéquipier d’Arsenal d’intégrer son staff chez les Espoirs. Pour L’Equipe, Clichy a ainsi raconté : « Ma carrière de joueur n'était pas terminée (il avait 38 ans) et je m'étais dit qu'il fallait que je joue encore un an pour avoir une chance d'être appelé en équipe de France pour les Jeux, comme joueur hors d'âge. C'était mon rêve ! ».