Transfert au Paris FC : L’incroyable rêve d’un international français !

Formé à l’AS Cannes, Gaël Clichy avait quitté la France en 2003 pour rejoindre Arsenal. Mais voilà qu’on aurait pu revoir l’ancien international dans l’Hexagone. En effet, 20 ans après son départ, celui qui était arrière gauche aurait pu s’engager… au Paris FC. Un transfert grâce auquel Clichy voulait réaliser un rêve : participer aux Jeux Olympiques 2024.
C’est en 2023, après 3 saisons au Servette FC, que Gaël Clichy avait décidé de raccrocher les crampons. Mais voilà qu’initialement, l’ancien international français avait en tête une saison supplémentaire. En effet, Clichy rêvait de disputer les Jeux Olympiques 2024 avec la France et c’est pour cela qu’il était en passe de s’engager avec le Paris FC.
« C'était mon rêve ! »
Gaël Clichy au Paris FC, c’était vraiment à deux doigts de se faire. Une signature qui a finalement capoté au dernière moment suite à un appel de Thierry Henry, qui a proposé à son ancien coéquipier d’Arsenal d’intégrer son staff chez les Espoirs. Pour L’Equipe, Clichy a ainsi raconté : « Ma carrière de joueur n'était pas terminée (il avait 38 ans) et je m'étais dit qu'il fallait que je joue encore un an pour avoir une chance d'être appelé en équipe de France pour les Jeux, comme joueur hors d'âge. C'était mon rêve ! ».
« Ça a tout chamboulé »
« J'étais à deux jours de signer pour le Paris FC et c'est à ce moment-là que Thierry m'a appelé pour être son assistant. Ça a tout chamboulé », a ajouté Gaël Clichy, qui aurait donc pu signer au Paris FC sans Thierry Henry, qui lui a toutefois donné la possibilité de participer aux Jeux Olympiques en tant qu’entraîneur adjoint.