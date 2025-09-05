Transfert : «En douze heures», le gros coup express du Paris FC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OL, c’est finalement le Paris FC que Pierre Lees-Melou a rejoint en fin de mercato. Un transfert qui s’est fait très rapidement, comme l’a confié le milieu de terrain âgé de 32 ans, qui avait besoin d’un nouveau défi après trois saisons passées à Brest.

Décidément, tout est allé très vite pour Pierre Lees-Melou. Dimanche, il disputait déjà ses premières minutes avec le Paris FC face à Metz (3-2), trois jours seulement après l’officialisation de son arrivée en provenance de Brest. Un transfert estimé à 6,5M€ et qui s’est fait très rapidement, en moins de 24 heures.

«En douze heures, tout le monde s’est mis d’accord» « Comment ce transfert s’est réalisé ? Ça s’est fait très rapidement, en même pas 24h… Il y a eu des contacts concrets entre mes agents et le directeur sportif. Tout s’est accéléré, en douze heures, tout le monde s’est mis d’accord pour le contrat. Après, il y a eu des négociations avec le club de Brest et voilà, j’étais déjà là ! », a confié Pierre Lees-Melou, dans un entretien accordé à RMC Sport, alors qu’il n’avait eu aucun contact avec le Paris FC avant ça. « Pas du tout, cela s’est fait sur le tard. »