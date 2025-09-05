Transfert : «En douze heures», le gros coup express du Paris FC !

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OL, c’est finalement le Paris FC que Pierre Lees-Melou a rejoint en fin de mercato. Un transfert qui s’est fait très rapidement, comme l’a confié le milieu de terrain âgé de 32 ans, qui avait besoin d’un nouveau défi après trois saisons passées à Brest.
Décidément, tout est allé très vite pour Pierre Lees-Melou. Dimanche, il disputait déjà ses premières minutes avec le Paris FC face à Metz (3-2), trois jours seulement après l’officialisation de son arrivée en provenance de Brest. Un transfert estimé à 6,5M€ et qui s’est fait très rapidement, en moins de 24 heures.
«En douze heures, tout le monde s’est mis d’accord»
« Comment ce transfert s’est réalisé ? Ça s’est fait très rapidement, en même pas 24h… Il y a eu des contacts concrets entre mes agents et le directeur sportif. Tout s’est accéléré, en douze heures, tout le monde s’est mis d’accord pour le contrat. Après, il y a eu des négociations avec le club de Brest et voilà, j’étais déjà là ! », a confié Pierre Lees-Melou, dans un entretien accordé à RMC Sport, alors qu’il n’avait eu aucun contact avec le Paris FC avant ça. « Pas du tout, cela s’est fait sur le tard. »
«J’avais fait le tour de la question à Brest»
À 32 ans et après trois passées à Brest, avec qui il a eu la chance de disputer la Ligue des champions, Pierre Lees-Melou avait besoin de changement : « Je suis très content de faire partie de ce projet, j’avais besoin de nouveautés. Je trouvais que j’avais fait le tour de la question à Brest, sans manquer de respect bien sûr. Car pour l’instant, mes meilleures années footballistiques ont été brestoises. Mais j’avais fait le tour et j’avais besoin d’un nouveau projet ambitieux. Je pense qu’ici, c’est le cas. Même si cette année, cela ne va pas être évident. Il ne faut pas croire que, parce que le club a les moyens, tout va être facile. Ce serait une erreur mais c’est pour cela que je fais partie du projet, pour apporter mon expérience. »