Mercato : Le Paris FC annonce un gros nom, il jubile après la signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant finalement vu Benjamin André prolonger le LOSC, le Paris FC s’est donc consolé avec la signature de Pierre Lees-Melou. Ce jeudi, le promu a annoncé la signature de l’expérimenté milieu de terrain en provenance de Brest jusqu’en 2027. Le début d’un nouveau chapitre pour le joueur de 32 ans et Lees-Melou n’a pas caché sa joie suite à ce transfert.

Après 4 saisons à Brest, Pierre Lees-Melou est désormais un joueur du Paris FC. Annoncé à l’OL lors de ce mercato estival, le milieu de terrain s’est finalement engagé avec le club parisien, qui a ainsi réussi à oublier l’échec Benjamin André. « Après une fabuleuse aventure en Ligue des Champions et trois saisons plus que réussies au Stade Brestois, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans s’engage avec le club jusqu’en 2027 », a donc annoncé le PFC pour officialiser la venue de Lees-Melou.

« Je suis très heureux de faire partie de ce projet » Ligue 1+ a d’ailleurs eu la chance de suivre Pierre Lees-Melou lors de son arrivée au Paris FC. Le néo-Parisien en a ainsi profité pour exprimer sa joie de rejoindre le projet du PFC, expliquant alors : « Je suis content. Je suis très heureux de faire partie de ce projet. J’ai hâte de rencontrer tout le monde surtout, de rencontrer les coéquipiers, de m’entraîner avec eux ».