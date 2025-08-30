Mercato : Le Paris FC annonce un gros nom, il jubile après la signature !

Ayant finalement vu Benjamin André prolonger le LOSC, le Paris FC s’est donc consolé avec la signature de Pierre Lees-Melou. Ce jeudi, le promu a annoncé la signature de l’expérimenté milieu de terrain en provenance de Brest jusqu’en 2027. Le début d’un nouveau chapitre pour le joueur de 32 ans et Lees-Melou n’a pas caché sa joie suite à ce transfert.
Après 4 saisons à Brest, Pierre Lees-Melou est désormais un joueur du Paris FC. Annoncé à l’OL lors de ce mercato estival, le milieu de terrain s’est finalement engagé avec le club parisien, qui a ainsi réussi à oublier l’échec Benjamin André. « Après une fabuleuse aventure en Ligue des Champions et trois saisons plus que réussies au Stade Brestois, le milieu de terrain expérimenté de 32 ans s’engage avec le club jusqu’en 2027 », a donc annoncé le PFC pour officialiser la venue de Lees-Melou.
« Je suis très heureux de faire partie de ce projet »
Ligue 1+ a d’ailleurs eu la chance de suivre Pierre Lees-Melou lors de son arrivée au Paris FC. Le néo-Parisien en a ainsi profité pour exprimer sa joie de rejoindre le projet du PFC, expliquant alors : « Je suis content. Je suis très heureux de faire partie de ce projet. J’ai hâte de rencontrer tout le monde surtout, de rencontrer les coéquipiers, de m’entraîner avec eux ».
« On est content de l'accueillir au Paris FC »
Entraîneur du Paris FC, Stéphane Gilli a donc désormais Pierre Lees-Melou sous ses ordres. Une recrue à propos de laquelle il a confié en conférence de presse : « Il est qualifié et apte pour dimanche. On est content de l'accueillir au Paris FC. (…) Il faut un mixte de jeunesse et d'expérience, certains découvrent la L1 en étant âgés. Il y a de l'inexpérience mais aussi beaucoup de qualité chez nos jeunes. Il faut les encadrer, Pierre (Lees-Melou) est le bienvenu, il coche beaucoup de critères. Je suis content de nos six recrues, après il y aura d'autres recrues encore. On verra ».