PSG - 30M€ : Le transfert d’une star est annoncé !

Alexis Brunet

Plus que jamais, Gianluigi Donnarumma est sur le départ du PSG. L’Italien n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et il devrait trouver un nouveau challenge avant la fin du mercato lundi à 20h. Manchester City serait d’ailleurs tout proche de trouver un accord avec Paris autour d’une indemnité de transfert de 30M€.

Le 13 juillet dernier contre Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs (défaite 3-0), Gianluigi Donnarumma a sans doute disputé son dernier match avec le PSG. Le gardien de but est poussé vers la sortie par le club de la capitale et plus précisément par Luis Enrique, qui n’a pas fait appel à lui pour les rencontres face à Tottenham, Nantes et Angers.

Manchester City tient le bon bout pour Donnarumma Après avoir évolué en Ligue 1 et en Serie A, Gianluigi Donnarumma a de grandes chances de découvrir la Premier League. En effet, Manchester City serait actuellement le grand favori pour s’attacher les services de l’Italien. Seulement, pour pouvoir s’offrir le joueur du PSG, les Skyblues doivent d’abord vendre Ederson qui intéresse Galatasaray.