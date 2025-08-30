Mercato - OM : Transfert bloqué, le gros problème annoncé pour cet attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’un accord contractuel ait été trouvé avec Edon Zhegrova, l’OM doit encore trouver un terrain d’entente avec le LOSC pour l’ailier âgé de 26 ans. Si Olivier Létang s’est offusqué de ne pas en avoir été averti, des contacts ont bien eu lieu entre les deux clubs, mais les Dogues bloquent l’opération pour le moment.

Après qu’un accord entre l’OM et Edon Zhegrova (26 ans) ait été révélé, Olivier Létang a réglé ses comptes avec ses homologues marseillais. « Je suis surpris parce que nous avons aucun contact avec l'Olympique de Marseille et les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur », a déclaré le président du LOSC, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa.

« Marseille estime être dans son droit » « Il y a des règles de vie et des attitudes qui doivent être respectueuses. J'ai entendu ce matin que l'entraîneur de l'OM avait parlé à mon joueur. C'est surprenant, mais on n'est pas à une surprise près avec l'OM », a ajouté Olivier Létang. Pourtant, comme indiqué par le journaliste Florent Germain, des contacts ont bien eu lieu entre l’OM et le LOSC : « Il y a eu des échanges entre l'OM et Olivier Létang au début de l'été pour Edon Zhegrova. L'agent de Zhegrova a lui-même contacté Marseille puisque Zhegrova avait un bon de sortie et n'entrait pas dans les plans de Lille. Marseille estime être dans son droit de par les contacts qu'il y a eu entre le joueur et club. »