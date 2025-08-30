Mercato - OM : Transfert bloqué, le gros problème annoncé pour cet attaquant !

Bien qu’un accord contractuel ait été trouvé avec Edon Zhegrova, l’OM doit encore trouver un terrain d’entente avec le LOSC pour l’ailier âgé de 26 ans. Si Olivier Létang s’est offusqué de ne pas en avoir été averti, des contacts ont bien eu lieu entre les deux clubs, mais les Dogues bloquent l’opération pour le moment.
Après qu’un accord entre l’OM et Edon Zhegrova (26 ans) ait été révélé, Olivier Létang a réglé ses comptes avec ses homologues marseillais. « Je suis surpris parce que nous avons aucun contact avec l'Olympique de Marseille et les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur », a déclaré le président du LOSC, en marge du tirage au sort de la Ligue Europa.
« Marseille estime être dans son droit »
« Il y a des règles de vie et des attitudes qui doivent être respectueuses. J'ai entendu ce matin que l'entraîneur de l'OM avait parlé à mon joueur. C'est surprenant, mais on n'est pas à une surprise près avec l'OM », a ajouté Olivier Létang. Pourtant, comme indiqué par le journaliste Florent Germain, des contacts ont bien eu lieu entre l’OM et le LOSC : « Il y a eu des échanges entre l'OM et Olivier Létang au début de l'été pour Edon Zhegrova. L'agent de Zhegrova a lui-même contacté Marseille puisque Zhegrova avait un bon de sortie et n'entrait pas dans les plans de Lille. Marseille estime être dans son droit de par les contacts qu'il y a eu entre le joueur et club. »
« Lille bloquerait pour le moment le transfert »
Les négociations s’annoncent donc difficile et le LOSC bloquerait le départ d’Edon Zhegrova à l’heure actuelle. « L'OM est d'accord avec le joueur depuis déjà quelque temps. Olivier Létang s'en est offusqué et semble découvrir les coulisses des transferts. Lille bloquerait pour le moment le transfert, affaire à suivre pour Zhegrova », a ajouté Florent Germain dans Rothen s’enflamme sur RMC. Malgré l’intérêt de la Juventus, l’international kosovar (34 sélections) donne sa priorité à l’OM, avec qui il a un accord pour un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2030.