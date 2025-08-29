Transfert : Accord annoncé, l’OM tient son nouvel attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Edon Zhegrova veut rejoindre l’OM. Un accord contractuel a été trouvé entre l’ailier âgé de 26 ans et Marseille autour d’un bail de cinq ans, jusqu’en juin 2030. La direction olympienne doit désormais réussir à s’entendre avec le LOSC, ce qui pourrait être plus compliqué.

Après Hamed Junior Traoré (25 ans, Bournemouth), arrivé jeudi à Marseille, l’OM tient peut-être un autre renfort. Depuis plusieurs semaines, le club olympien est annoncé sur la piste d’Edon Zhegrova. Âgé de 26 ans, l’ailier est entré dans sa dernière année de contrat au LOSC et sera libre en juin prochain.

Accord contractuel entre l’OM et Zhegrova Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par L’Équipe et RMC Sport, l’OM tient déjà un accord avec Edon Zhegrova. Malgré l’intérêt de la Juventus, l’international kosovar (34 sélections) préfère Marseille, avec qui il s’est entendu autour d’un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2030.