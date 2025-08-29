Donnarumma : La décision catastrophique pour le PSG !

Alexis Brunet

Normalement, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG. Le portier est poussé vers la sortie par le club de la capitale, qui ne compte plus sur lui depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. Toutefois, la possibilité que l’Italien reste six mois de plus à Paris n’est pas à exclure. En effet, le champion d’Europe ne partira que si un projet lui correspond.

Le temps presse pour le PSG. Le mercato ferme officiellement ses portes le 1er septembre à 20H et le club de la capitale cherche encore à vendre certains de ses joueurs. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani qui est dans les petits papiers de la Juventus de Turin ou bien encore de Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma pourrait rester à Paris Comme Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le PSG. Luis Enrique ne compte plus sur lui car il a décidé de miser sur Lucas Chevalier, arrivé dernièrement pour 55M€ bonus compris. Le portier italien a d’ailleurs affirmé qu’il allait quitter Paris, mais selon RMC Sport, il pourrait finalement rester. En effet, l’ancien joueur de l’AC Milan partira seulement si un projet lui correspond vraiment. Ainsi, la possibilité de rester six mois supplémentaires au sein du club de la capitale n’est pas à exclure.