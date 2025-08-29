Transfert à 26M€ : L’offre qui va dégoûter l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En parallèle de la piste Dani Ceballos, qui ne viendra finalement pas, l’OM a activé celle menant à Florentino Luis, mais ce dernier semble se rapprocher de la Premier League. Le Benfica Lisbonne a accepté une offre de prêt avec obligation d’achat pour un montant total de 26M€ formulée par Burnley, sur le point de trouver un accord avec le milieu de 26 ans.

Après avoir vu le dossier Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) capoter au dernier moment en raison de l’hésitation de l’international espagnol (13 sélections), l’OM pourrait voir une autre de ses cibles lui passer sous le nez. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Marseille s’intéressait également à Florentino Luis (26 ans), qui se rapproche de Burnley.

Florentino Luis se rapproche de Burnley En effet, le club anglais a proposé un prêt payant de 2M€ assorti d’une obligation d’achat de 24M€, proposition acceptée par le Benfica Lisbonne. Burnley est maintenant sur le point de trouver un terrain d’entente avec Florentino Luis et fait tout son possible pour y parvenir le plus rapidement possible afin de devancer la concurrence.