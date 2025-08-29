PSG : L’annonce forte à l’étranger, coup de froid pour un gros transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis de longues semaines, le PSG et la Juventus négocient autour du prêt avec obligation d’achat de Randal Kolo Muani. Si la fin du mercato estival approche, les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord, alors que l’attaquant français lui, ronge son frein. Ce jeudi, le directeur général du club turinois, Damien Comolli, s’est exprimé avec prudence sur le cas de l’international Français.

L’horloge tourne pour le PSG dans le dossier Randal Kolo Muani. Décidé à vendre définitivement l’attaquant français cet été, le club de la capitale est actuellement en négociations avancées avec la Juventus pour ce transfert. Le club parisien semble d’ailleurs avoir bien géré ce dossier, étant donné que les Bianconeri ont accepté les conditions parisiennes, à savoir un prêt avec obligation d’achat.

« Je ne me sens pas très à l'aise pour parler des joueurs d'autres clubs » Selon les dernières révélations de la presse italienne, il devrait s’agir d’un prêt payant de 10M€ assorti d’une obligation d’achat de 50M€ pour Kolo Muani. Ce jeudi, le directeur général de la « Vieille Dame » Damien Comolli s’est exprimé sur le cas de l’attaquant du PSG. « Tout d'abord, je ne me sens pas très à l'aise pour parler des joueurs d'autres clubs, car je pense que c'est une question de respect. Ensuite, il y a encore beaucoup de rumeurs et beaucoup de choses peuvent se passer entre aujourd'hui et lundi soir. Je ne peux pas être plus précis à ce sujet. Comme l'a dit Giorgio (Chiellini, ndlr) il y a quelques jours, nous ferons tout notre possible pour améliorer l'équipe et l'effectif », a ainsi confié l’ancien président du TFC.