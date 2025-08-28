Un problème d’argent au PSG : La révélation de Daniel Riolo sur le mercato !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, le mercato n’est pas encore terminée. Après avoir mis la main sur trois renforts différents cet été, la direction parisienne aurait à cœur de mener à bien différents départs par le biais de prêts voire de ventes. Daniel Riolo s’est montré clair sur les « besoins » du PSG dans ce domaine.

Comme chaque été, ils sont plusieurs joueurs indésirables à être poussés vers la sortie par le comité directeur du PSG. Déjà parti pour le Panathinaïkos en prêt en fin de semaine dernière après deux prêts au Benfica Lisbonne et à la Roma, Renato Sanches devrait montrer la voie à Carlos Soler dont la signature à la Real Sociedad ne serait plus qu’une question d’heures pour le joueur envoyé par le PSG à West Ham lors de l’exercice précédent.

«Le PSG a besoin de les vendre» Randal Kolo Muani est lui annoncé à la Juventus quand Kang-in Lee a la cote à l’étranger. Présent pendant l’émission de mercredi de l’After Foot, Daniel Riolo a tenu à faire passer un message rassurant aux supporters du Paris Saint-Germain. « Tout va se boucler. Le PSG a besoin de les vendre ».