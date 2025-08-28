Mercato : L'OM passe au plan B, un champion du monde prêt à signer ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cherchant encore et toujours à trouver un accord avec Bruges pour Joel Ordonez, l'OM pourrait finalement se rabattre sur son plan B. Et voilà que celui-ci se nommerait Benjamin Pavard. Actuellement à l'Inter Milan, l'ancien du LOSC pourrait faire son grand retour en Ligue 1, d'autant plus que signer à l'OM ne dérangerait pas Pavard. Loin de là...

Sur le point d'accueillir Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth, l'OM travaille également sur d'autres arrivées pour la fin du mercato. A Marseille, on souhaite toujours recruter un nouveau défenseur central. La priorité se nomme ainsi Joel Ordonez, mais faire venir l'Equatorien en provenance de Bruges n'est pas simple. Ainsi, l'OM étudierait également d'autres dossiers comme celui menant à Benjamin Pavard.

Pavard intéressé ? Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Inter Milan, Benjamin Pavard plairait donc à l'OM. Ce jeudi, La Provence explique que l'international français serait apprécié sur la Canebière et cela serait réciproque. En effet, Pavard serait également tenté par le projet vendu par le club phocéen. Le champion du monde 2018 va-t-il alors signer d'ici le 1er septembre ?