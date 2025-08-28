Mercato : L'OM passe au plan B, un champion du monde prêt à signer ?

Cherchant encore et toujours à trouver un accord avec Bruges pour Joel Ordonez, l'OM pourrait finalement se rabattre sur son plan B. Et voilà que celui-ci se nommerait Benjamin Pavard. Actuellement à l'Inter Milan, l'ancien du LOSC pourrait faire son grand retour en Ligue 1, d'autant plus que signer à l'OM ne dérangerait pas Pavard. Loin de là...
Sur le point d'accueillir Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth, l'OM travaille également sur d'autres arrivées pour la fin du mercato. A Marseille, on souhaite toujours recruter un nouveau défenseur central. La priorité se nomme ainsi Joel Ordonez, mais faire venir l'Equatorien en provenance de Bruges n'est pas simple. Ainsi, l'OM étudierait également d'autres dossiers comme celui menant à Benjamin Pavard.
Pavard intéressé ?
Sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Inter Milan, Benjamin Pavard plairait donc à l'OM. Ce jeudi, La Provence explique que l'international français serait apprécié sur la Canebière et cela serait réciproque. En effet, Pavard serait également tenté par le projet vendu par le club phocéen. Le champion du monde 2018 va-t-il alors signer d'ici le 1er septembre ?
« Si Marseille se met réellement dessus... »
Récemment, Loïc Tanzi s'était prononcé sur la possibilité que Benjamin Pavard s'engage avec l'OM cet été. Et le journaliste de L'Equipe avait notamment expliqué que c'était bel et bien envisageable : « Un retour en Ligue 1, il ne dirait pas non. C’est plus compliqué à Lille car il y a moins d’argent. Mais je pense que si Marseille se met réellement dessus, si Marseille tente le coup jusqu’au bout, je pense qu’il ne dira pas non à Marseille ».