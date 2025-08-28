25M€ : Le très gros chèque demandé à l’OM !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM cherche à faire plusieurs transferts et une arrivée n’est pas à exclure au milieu de terrain. Alors que la piste Dani Ceballos serait en train de se renforcer, le club phocéen aurait décidé de foncer sur Florentino Luis. Malheureusement, la première offre marseillaise a été repoussée et le Benfica Lisbonne demande pas moins de 25M€ pour laisser partir le Portugais.

Comme chaque été, l’OM de Pablo Longoria est l’un des clubs les plus actifs sur le mercato et cela devrait être encore plus le cas alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin du marché des transferts. Le président marseillais gère plusieurs dossiers, car Roberto De Zerbi attend environ cinq arrivées.

Ceballos aurait dit non à l’OM Adrien Rabiot a de grandes chances de quitter l’OM, mais même si ce dernier reste à Marseille, une arrivée au milieu de terrain est recherchée. Ces derniers jours, le club phocéen a tenté de faire Dani Ceballos, mais la piste se serait refermée. En effet, le joueur du Real Madrid ne serait finalement pas tenté par une aventure dans le sud de la France et Pablo Longoria doit donc changer son fusil d’épaule.