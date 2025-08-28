Surprise, l'enfant du pays veut remplacer De Zerbi à l'OM !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an, Roberto De Zerbi semble plus que jamais au centre du projet de l’Olympique de Marseille, avec les dirigeants qui semblent vouloir se plier en quatre pour le satisfaire. Mais les choses pourraient changer très vite en cas d’échec et une candidature a déjà été posée pour prendre la succession de l’Italien.

Ces dernières années, la stabilité n’a pas vraiment été le fort de l’OM. Les entraineurs se sont suivis sur le banc marseillais, mais aucun ne s’est vraiment imposé. Jusqu’à l’été dernier, avec le club phocéen qui semble avoir tout misé sur Roberto De Zerbi, dont le crédit semble être inépuisable à Marseille.

« Mon rêve absolu serait d'être un jour sur le banc de l'Olympique de Marseille » Rarement comme avec l’Italien, l’OM n’aura soutenu un entraineur. Pourtant, tout peut très vite changer, puisque De Zerbi est connu pour être très imprévisible et du côté de la direction, on pourrait bien décider de le lâcher en cas de crise. Et s’ils cherchent un remplaçant, Samir Nasri semble être plus que motivé ! « Mon rêve absolu serait d'être un jour sur le banc de l'Olympique de Marseille » a déclaré l’ancien joueur marseillais, dans l’émission After Foot sur RMC.