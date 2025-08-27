PSG - Transfert d’une star : Coup de théâtre à 25M€ !

Pierrick Levallet

Alors que la fin du mercato approche, le PSG doit encore régler le cas Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie chez les Rouge-et-Bleu, l’Italien est convoité par Manchester City. Les Sky Blues souhaiteraient toutefois se débarrasser d’Ederson avant. Et le club de Premier League aurait modifié son prix pour son gardien de 31 ans.

D’ici quelques jours, le marché des transferts va fermer ses portes. Le PSG doit donc passer à la vitesse supérieure pour se séparer de Gianluigi Donnarumma. Artisan majeur du sacre en Ligue des champions, le portier italien a été remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale. Luis Enrique ne compterait plus sur le gardien de but de 26 ans, vivement invité à se trouver une nouvelle équipe puisque son contrat expire en juin 2026. Les Rouge-et-Bleu ne voudraient pas revivre la catastrophe d’un départ libre après celui de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier.

Manchester City en pince pour Donnarumma... Gianluigi Donnarumma aurait d’ailleurs quelques options pour son avenir. La plus concrète l’emmènerait du côté de Manchester City. Pep Guardiola serait un grand admirateur du champion d’Europe et aimerait donc le compter dans son effectif cette saison. L’arrivée de Gianluigi Donnarumma serait toutefois liée au départ d’Ederson.