OM - Rabiot : Deschamps annonce une date pour son transfert !

Malgré sa situation actuelle à l'OM, Adrien Rabiot a été appelé par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Ainsi, le milieu de terrain rejoindra Clairefontaine lundi prochain, date du dernier jour du mercato estival. Didier Deschamps l'a d'ailleurs assuré : d'ici là, le cas de Rabiot sera résolu.

Si Adrien Rabiot est aujourd'hui un joueur de l'OM, d'ici quelques jours, il pourrait bien ne plus l'être. En effet, après s'être battu avec Jonathan Rowe, le Français a été placé sur le marché des transferts. La question est maintenant de savoir de quoi sera fait l'avenir du joueur de Roberto De Zerbi, annoncé notamment de retour en Italie où le Milan AC de Massimiliano Allegri lui ferait les yeux. La situation d'Adrien Rabiot est donc complexe, mais ça n'a pas empêché Didier Deschamps d'appeler le joueur de l'OM pour les deux prochains matchs de l'équipe de France.

« Sa situation sera claire d'ici lundi, ce sera réglé » Lundi prochain, Adrien Rabiot est donc attendu à Clairefontaine pour débuter le rassemblement de l'équipe de France. Mais avec quel statut, celui de joueur de l'OM ou d'un autre club ? On devrait prochainement le savoir selon les dires de Didier Deschamps. En effet, ce mercredi, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a expliqué à propos de Rabiot : « Je ne sais pas ce qui va arriver d'ici lundi quand il nous rejoindra. Sa situation sera claire d'ici lundi, ce sera réglé ».