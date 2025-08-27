Transfert au Paris FC : La belle affaire en Ligue 1 est confirmée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de renforcer l’entrejeu avant la fin du mercato estival, le Paris FC est proche de mettre la main sur l’expérimenté Pierre Lees-Melou (32 ans). Un accord aurait été trouvé avec le Stade Brestois pour le transfert du milieu de terrain, absent de l’entraînement ce mercredi matin.

Battu à deux reprises en ce début de saison, le Paris FC prévoit d’apporter d’autres ajustements dans son effectif. Il est notamment question de trois à quatre renforts supplémentaires avant la fin du mercato estival, prévu lundi en début de soirée. Invité de RMC dimanche, le président Pierre Ferracci avait dévoilé les profils recherchés.

Le Paris FC attend plusieurs joueurs « On sait qu'il nous manque un latéral droit, confiait le président du PFC. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. » Pour l’entrejeu, la priorité est mise sur Pierre Lees-Melou (Brest) après l’échec survenu avec Benjamin André (LOSC).