Transfert au Paris FC : La belle affaire en Ligue 1 est confirmée !

Désireux de renforcer l’entrejeu avant la fin du mercato estival, le Paris FC est proche de mettre la main sur l’expérimenté Pierre Lees-Melou (32 ans). Un accord aurait été trouvé avec le Stade Brestois pour le transfert du milieu de terrain, absent de l’entraînement ce mercredi matin.
Battu à deux reprises en ce début de saison, le Paris FC prévoit d’apporter d’autres ajustements dans son effectif. Il est notamment question de trois à quatre renforts supplémentaires avant la fin du mercato estival, prévu lundi en début de soirée. Invité de RMC dimanche, le président Pierre Ferracci avait dévoilé les profils recherchés.
Le Paris FC attend plusieurs joueurs
« On sait qu'il nous manque un latéral droit, confiait le président du PFC. On va renforcer le milieu et puis il y a encore quelque chose à faire devant, donc un peu dans toutes les lignes. » Pour l’entrejeu, la priorité est mise sur Pierre Lees-Melou (Brest) après l’échec survenu avec Benjamin André (LOSC).
Lees-Melou absent de l’entraînement
Et l’arrivée du milieu de terrain serait en très bonne voie. Alors que L’Équipe a révélé ce mardi l’existence d’un accord entre les deux clubs pour ce transfert, Le Télégramme annonce que Pierre Lees-Melou n’était pas présent ce mercredi matin à l’entraînement du Stade Brestois, signe d’un départ imminent pour le quotidien régional.