Transfert à 30M€ : C’est la panique au PSG !

Pierrick Levallet

Le dossier Gianluigi Donnarumma devient particulièrement urgent pour le PSG. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le temps presse pour le club de la capitale, qui souhaite se séparer du portier italien. Les dirigeants parisiens commenceraient d’ailleurs à s’inquiéter de ne pas réussir à boucler son départ d’ici la fin du mercato.

En France, le marché des transferts ferme ses portes ce lundi à 23 heures. Cela laisse donc peu de temps au PSG pour régler le cas Gianluigi Donnarumma. Remplacé par Lucas Chevalier, le portier italien n’a plus sa place dans la capitale. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc s’en séparer dès cet été, puisque son contrat expire en juin 2026.

Le dossier Donnarumma fait paniquer le PSG ! Comme le rapporte AS, le PSG commencerait d’ailleurs à paniquer. Les Rouge-et-Bleu, qui attendraient une offre de 30M€ pour Gianluigi Donnarumma, s’inquiéteraient de ne pas réussir à trouver une issue favorable dans ce dossier, qui ferait rester le gardien de but de 26 ans dans la capitale au moins jusqu’en janvier. Le PSG aurait conscience que le temps presse, et que l’affaire devient urgente.