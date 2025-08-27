OM : Rabiot viré, des retrouvailles avec un ancien du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Poussé vers la sortie après sa sanction disciplinaire à l’OM pour bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne manquerait pas d’options pour son avenir. En plus de l’AC Milan, deux points de chute en Premier League seraient à portée de main pour l’international français. Et notamment à Aston Villa où deux vieilles connaissances du PSG l’y attendent : Lucas Digne et Unai Emery.

Adrien Rabiot n’est plus le bienvenu à l’OM. Et ce, bien que Roberto De Zerbi ait ouvert la porte à une réconciliation lors de sa dernière conférence de presse samedi dernier. Sa « violente » altercation avec Jonathan Rowe comme racontée par le président Pablo Longoria à l’AFP devrait bel et bien sceller son sort à l’Olympique de Marseille moins d’un an après son arrivée à la mi-septembre.

L’AC Milan et la Premier League intéressés par Adrien Rabiot ? Et maintenant? Selon RMC Sport, sa mère Véronique Rabiot, qui officie comme sa représentante depuis le début de sa carrière, échangerait vivement avec l’AC Milan et d’autres clubs si l’on se fie aux informations du journaliste du média Fabrice Hawkins. Outre un retour en Serie A où il a passé cinq saisons à la Juventus, une nouvelle aventure en Premier League s’offrirait à lui.