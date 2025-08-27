OM : Rabiot viré, des retrouvailles avec un ancien du PSG ?

Poussé vers la sortie après sa sanction disciplinaire à l’OM pour bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne manquerait pas d’options pour son avenir. En plus de l’AC Milan, deux points de chute en Premier League seraient à portée de main pour l’international français. Et notamment à Aston Villa où deux vieilles connaissances du PSG l’y attendent : Lucas Digne et Unai Emery.
Adrien Rabiot n’est plus le bienvenu à l’OM. Et ce, bien que Roberto De Zerbi ait ouvert la porte à une réconciliation lors de sa dernière conférence de presse samedi dernier. Sa « violente » altercation avec Jonathan Rowe comme racontée par le président Pablo Longoria à l’AFP devrait bel et bien sceller son sort à l’Olympique de Marseille moins d’un an après son arrivée à la mi-septembre.
L’AC Milan et la Premier League intéressés par Adrien Rabiot ?
Et maintenant? Selon RMC Sport, sa mère Véronique Rabiot, qui officie comme sa représentante depuis le début de sa carrière, échangerait vivement avec l’AC Milan et d’autres clubs si l’on se fie aux informations du journaliste du média Fabrice Hawkins. Outre un retour en Serie A où il a passé cinq saisons à la Juventus, une nouvelle aventure en Premier League s’offrirait à lui.
Adrien Rabiot et Unai Emery : l’acte II après le PSG ?
Et ce, par le biais de deux équipes : une à Londres et l’autre à Birmingham. RMC Sport assure que Tottenham aurait entamé les négociations avec l’entourage d’Adrien Rabiot dans le cadre d’un éventuel transfert. L’actuel deuxième de Premier League ne serait pas l’unique pensionnaire de l’élite du football anglais à en pincer pour Rabiot. Son ex-coach au PSG entre 2016 et 2018, à savoir Unai Emery, pourrait à nouveau l’avoir sous ses ordres puisque les dirigeants d’Aston Villa négocieraient sa venue avec Véronique Rabiot. L’heure des retrouvailles a sonné ? Il faudra faire vite pour les Villans ou les Spurs puisque le rideau tombera sur le mercato lundi soir prochain.