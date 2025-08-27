Transfert de Donnarumma : Coup de théâtre annoncé au PSG ?

Pierrick Levallet

Alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques jours, le PSG n’a toujours pas réglé le cas Gianluigi Donnarumma. Remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale, l’Italien est poussé vers la sortie. Le portier de 26 ans semblait s’être fait une raison ces derniers temps. Mais à l’approche de la fin du mercato, le champion d’Europe pourrait avoir changé d’avis.

L’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG touche à sa fin. Artisan majeur du sacre en Ligue des champions, le portier italien a malgré tout été remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale cet été. Le gardien de but de 26 ans a donc été invité à se trouver un nouveau club. Et ces derniers temps, le champion d’Europe semblait s’être fait une raison.

Donnarumma a fait ses adieux au PSG Après des semaines de spéculations quant à l’éventualité que Gianluigi Donnarumma envisageait de rester au PSG jusqu’à la fin de son contrat en 2026, l’Italien a fait ses adieux aux supporters. D’abord par l’intermédiaire d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, puis au Parc des Princes après la victoire parisienne contre le SCO Angers vendredi dernier (1-0).