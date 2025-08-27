Transfert - PSG : Enorme coup de théâtre pour Donnarumma ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne prolongera pas son contrat au PSG où Lucas Chevalier a pris la place de titulaire. Mais alors qu'un transfert est l'issue espérée par tout le monde, le temps presse sur le mercato, ce qui laisse penser à un coup de tonnerre dans ce feuilleton.

Malgré une seconde partie de saison dernière assez exceptionnelle avec à la clé une victoire en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne sera plus le gardien de but du PSG cette saison. Luis Enrique a effectivement réclamé un changement à ce poste et a obtenu le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Le portier français était d'ailleurs dans les buts parisiens lors des deux premières journées de Ligue 1, mais également durant la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Et pourtant, Gianluigi Donnarumma n'est toujours pas parti.

Le clan Donnarumma menace de rester au PSG En effet, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore quitté le PSG malgré l'intérêt de Manchester City. Et dans l'entourage du portier italien, on commence à perdre patience. « Il est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant », assure-t-on dans le clan Donnarumma d'après L'EQUIPE. Une menace à prendre au sérieux par le PSG.