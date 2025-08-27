Transfert - PSG : Enorme coup de théâtre pour Donnarumma ?

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma ne prolongera pas son contrat au PSG où Lucas Chevalier a pris la place de titulaire. Mais alors qu'un transfert est l'issue espérée par tout le monde, le temps presse sur le mercato, ce qui laisse penser à un coup de tonnerre dans ce feuilleton.
Malgré une seconde partie de saison dernière assez exceptionnelle avec à la clé une victoire en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne sera plus le gardien de but du PSG cette saison. Luis Enrique a effectivement réclamé un changement à ce poste et a obtenu le transfert de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Le portier français était d'ailleurs dans les buts parisiens lors des deux premières journées de Ligue 1, mais également durant la Supercoupe d'Europe contre Tottenham. Et pourtant, Gianluigi Donnarumma n'est toujours pas parti.
Le clan Donnarumma menace de rester au PSG
En effet, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore quitté le PSG malgré l'intérêt de Manchester City. Et dans l'entourage du portier italien, on commence à perdre patience. « Il est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant », assure-t-on dans le clan Donnarumma d'après L'EQUIPE. Une menace à prendre au sérieux par le PSG.
Le temps presse !
Et pour cause, la situation ne joue pas en faveur du PSG qui a clairement mis Gianluigi Donnarumma sur le marché, et alors que son contrat s'achève en juin 2026, aucun club n'a intérêt à se précipiter. Ainsi, pendant que les Parisiens réclament 50M€, Manchester City, la piste la plus sérieuse pour le moment, joue la montre. « Ils ne monteront pas à des sommes folles. 25M€, peut-être 30M€, mais ce serait déjà considéré comme un effort énorme de leur part », assure-t-on chez certains acteurs du dossier d'après L'EQUIPE. Autrement dit, c'est un jeu de poker menteur qui s'est engagé dans ce dossier.
